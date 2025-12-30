Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии
Во вторник, 30 декабря, состоится матч между «Челси» и «Борнмутом» в 19-м туре Английской Премьер-лиги.
Местом проведения поединка станет известная арена «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.
В турнирной таблице «Челси» занимает пятое место (29 очков), «Борнмут» располагается ниже – 15-я позиция с 22 очками.
Последний раз команды встречались 6 декабря 2025 года, тогда победителя не выявили (0:0).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
