Во вторник, 30 декабря, состоится матч между «Челси» и «Борнмутом» в 19-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка станет известная арена «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Челси» занимает пятое место (29 очков), «Борнмут» располагается ниже – 15-я позиция с 22 очками.

Последний раз команды встречались 6 декабря 2025 года, тогда победителя не выявили (0:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция