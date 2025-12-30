Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
30.12.2025 21:30 - : -
Борнмут
Англия
30 декабря 2025, 03:49 | Обновлено 30 декабря 2025, 03:50
8
0

Челси – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 декабря в 21:30 матч чемпионата Англии

8
0
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 декабря, состоится матч между «Челси» и «Борнмутом» в 19-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка станет известная арена «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

В турнирной таблице «Челси» занимает пятое место (29 очков), «Борнмут» располагается ниже – 15-я позиция с 22 очками.

Последний раз команды встречались 6 декабря 2025 года, тогда победителя не выявили (0:0).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

