Закончился контракт Неймара с Сантосом – какие планы у игрока?

Знаменитый форвард «Сантоса» Неймар договорился о продлении сотрудничества с бразильским коллективом. Данной информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно сведениям источника, 33–летний вингер останется в расположении клуба как минимум до конца декабря 2026 года. Прежнее соглашение нападающего с командой истекало 31 декабря 2025 года.

В текущем игровом цикле футболист принял участие в 20 поединках чемпионата Бразилии, сумев отличиться восемью голами и двумя ассистами. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент достигает 10 млн евро.