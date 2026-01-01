Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Бразилия
01 января 2026, 05:42
Закончился контракт Неймара с Сантосом – какие планы у игрока?

Вингер останется в расположении клуба

Закончился контракт Неймара с Сантосом – какие планы у игрока?
Знаменитый форвард «Сантоса» Неймар договорился о продлении сотрудничества с бразильским коллективом. Данной информацией поделился авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Согласно сведениям источника, 33–летний вингер останется в расположении клуба как минимум до конца декабря 2026 года. Прежнее соглашение нападающего с командой истекало 31 декабря 2025 года.

В текущем игровом цикле футболист принял участие в 20 поединках чемпионата Бразилии, сумев отличиться восемью голами и двумя ассистами. По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока на данный момент достигает 10 млн евро.

Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
