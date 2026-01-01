Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
01 января 2026, 01:27
Тренер раскрыл закулисье адаптации немца

Слот признался: что на самом деле мешает Вирцу в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями относительно того, как бытовая адаптация в Англии влияет на игровые кондиции Флориана Вирца.

Напомним, что в субботу немецкий хавбек отметился дебютным голом за «мерсисайдцев» в поединке 18–го тура АПЛ против «Вулверхэмптона», который завершился со счетом 2:1.

«Объективно об этом может судить только сам игрок. Я же могу высказаться, опираясь на собственный опыт человека, который значительно старше его. Первые месяцы пребывания в другой стране – а для меня это также первый зарубежный этап – кардинально меняют привычный уклад.

Для тренера это проще, ведь мне не нужно демонстрировать физический результат непосредственно на газоне. Тем не менее я осознаю, что футболистам необходимо время для привыкания к жизни вне стадиона.

Самым сложным вызовом при переезде из другого чемпионата является интенсивность АПЛ. Даже при графике в один матч в неделю было заметно, как у Юго [Экитике] начались судороги на 70–й или 75–й минуте встречи с «волками».

Флориана я заменил не из-за качества игры, а потому что он был истощен физически. Это наглядно демонстрирует, насколько непросто новичкам подстроиться под здешний уровень нагрузок», – заявил Слот во время общения с прессой.

