Финансовые рекорды Ливерпуля и новички МЮ: самые дорогие трансферы 2025-го

Практически с каждым годом на трансферном рынке устанавливаются рекорды – клубные, национальные или европейские. 2025-й не стал исключением. С одной стороны, клубы подписали многих интересных игроков. С другой, не все они пока себя оправдывают. Но, как бы там ни было, прошло достаточно времени для того чтобы подвести итоги. Далее расскажем о самых дорогих трансферах 2025 года.

Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед», 74,2 млн евро)

Летом «МЮ» обновил линию атаки, в результате чего Кунья стал одним из новичков манкунианцев. Матеус пользуется большим доверием со стороны главного тренера Рубена Аморима, выходя практически в каждом матче в стартовом составе.

Бразилец пока далек от показателей прошлого сезона, в котором забил 15 мячей в Премьер-лиге в составе «Вулверхэмптона». Та кампания стала самой результативной в карьере 26-летнего нападающего и, вероятно, она поспособствовала его переезду на «Олд Траффорд». Кунья определенно входит в планы Аморима, поэтому есть смысл ждать от него более сильных выступлений.

Ник Вольтемаде («Ньюкасл», 75 млн евро)

Вольтемаде стал одним из открытий текущего сезона АПЛ. Ник забивает не в каждом матче, но все равно выглядит увереннее, чем от него ожидали после перехода из «Штутгарта». В текущем сезоне он забил победный гол «Вулверхэмптону», а также отличался результативными действиями в матчах против «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Вольтемаде также оформил дубль в поединке против «Челси». Кроме того, в активе 23-летнего нападающего гол и ассист в Лиге чемпионов. Немец определенно на пути к тому, чтобы полноценно заменить Александра Исака на «Сент Джеймс Парк».

Омар Мармуш («Манчестер Сити», 75 млн евро)

Мармуш перешел в «Манчестер Сити» зимой и стал одним из первых элементов перестройки на «Этихаде». А если говорить более прозаично, то «горожанам» просто понадобился в срочном порядке новый форвард после продажи Хулиана Альвареса, который мог бы подменять Эрлинга Холанда.

Омар проводил хороший прошлый сезон в составе «Айнтрахта» – забил 15 мячей в Бундеслиге, после чего еще семь раз отличился в АПЛ. В нынешней кампании 26-летний нападающий почти не отличается результативными действиями, да и играет мало – в среднем 20 минут за матч. Учитывая форму Холанда, египтянину сложно конкурировать с ним за место на поле, но он всегда готов подстраховать.

Брайан Мбемо («Манчестер Юнайтед», 75 млн евро)

Как и Кунья, Мбемо провел взрывной прошлый сезон, забив 20 голов за «Брентфорд» в Премьер-лиге, после чего перешел в «МЮ». Но в отличие от Матеуса, Брайан оказывает гораздо больше влияния на игру команды и является лучшим бомбардиром «Юнайтед» с 6 голами в АПЛ.

Во-вторых, он является важным креативным элементом для манкунианцев: в текущем сезоне 26-летний вингер создал 26 опасных моментов – это четвертый лучший показатель в лиге среди игроков, которые выступают за новые команды. С каждым матчем Мбемо становится все более важным футболистом для «МЮ» и для Аморима в частности.

Виктор Осимхен («Галатасарай», 75 млн евро)

После чемпионского сезона в «Наполи» карьера Осимхена получила неожиданный поворот: сначала Виктор поссорился с клубом, а потом оказался ненужным Антонио Конте, который отдал предпочтение уже знакомому Ромелу Лукаку. Так он оказался в «Галатасарае»: сначала на правах аренды, а потом – на постоянной основе.

Изначально Турция считалась временным вариантом для нигерийца, которым еще летом интересовались многие клубы, включая «МЮ» и «Челси». Однако Осимхен сделал выбор в пользу «Галатасарая». С одной стороны, неожиданно. С другой, 27-летний нападающий феерит в Турции, забив 37 голов во всех турнирах в прошлом сезоне и уже 12 – в нынешнем. Осимхен является лучшим игроком всей лиги, так почему бы и не остаться.

Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед», 76,5 млн евро)

Летом «МЮ» рассматривал многих форвардов, включая Осимхена, но подписал Шешко из «Лейпцига», сделав ставку на молодость. Беньямин – единственный игрок из тройки атакующих новичков «МЮ», у которого не было опыта выступлений в АПЛ, поэтому его адаптация стала самой тяжелой.

Но качества Шешко остаются при нем: он по-прежнему может поддержать атаку, стянуть на себя соперников и пробить. К тому же ему только 22 года. Учитывая, что манкунианцы все еще пребывают в статусе перестройки, у словенца есть время для полноценной адаптации.

Джон Дуран («Аль-Наср», 77 млн евро)

Дуран в свои 22 года уже много где успел побывать. В январе 2023 года он перешел в «Астон Виллу» из «Чикаго Файр», а через 2 года отправился покорять Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» заплатил рекордные для себя 77 млн евро за молодого нападающего, но тот недолго продержался в одной команде с Криштиану Роналду.

Во второй половине прошлого сезона колумбиец сыграл 18 матчей за саудовский клуб и забил 12 голов, после чего перешел в «Фенербахче» на правах аренды, но там у него не заладилось с самого начала: Дуран пропустил первую тренировку в новом клубе, чем сильно разозлил тогдашнего наставника команды Жозе Моуринью.

Уго Экитике («Ливерпуль», 95 млн евро)

«Ливерпуль» провел мощную трансферную кампанию прошлым летом, за что получил немалую порцию критики. Экитике за 95 млн евро из «Айнтрахта» выглядел рискованным шагом на первый взгляд, но молодой француз сразу начал доказывать, что в нем ошибались.

23-летний форвард стал лучшим бомбардиром команды после тяжелой адаптации Исака и серьезного спада у Салаха. Экитике забивает за «красных» во всех турнирах, записав на свой счет 11 голов, а с недавних пор начал оформлять дубли. Вот так один из самых сомнительных трансферов лета превращается в самый эффективный.

Флориан Вирц («Ливерпуль», 125 млн евро)

Прошлым летом «Ливерпуль» установил сразу 2 трансферных рекорда. Первым стал Вирц, который перешел к мерсисайдцам из «Байера» за 125 млн евро в июле. На тот момент это был рекордный трансфер для АПЛ и третья рекордная продажа для Бундеслиги. Учитывая сумму сделки, Флориан сразу оказался под колоссальным давлением.

Он хорошо проявлял себя в развитии атак, начал периодически ассистировать, но никак не мог забить. Свой первый гол за «Ливерпуль» 23-летний хавбек забил только через 5 месяцев, но к этому времени он уже утвердился в качестве одного из самых креативных игроков АПЛ. В текущем сезоне Премьер-лиги Вирц создал уже 30 опасных моментов – это то, зачем его и подписывали, но, конечно, нужно больше результативных действий.

Александер Исак («Ливерпуль», 145 млн евро)

А вот и самый дорогой трансфер в истории АПЛ. «Ливерпуль» долго охотился за Исаком, даже после того, как подписал Экитике. Тот в свою очередь бойкотировал тренировки «Ньюкасла» и настаивал на трансфере. В итоге, «сороки» все же продали игрока за 145 млн евро. Пока рано утверждать, что сделка оказалась провальной для «красных», но все к этому идет.

Самый дорогой игрок в истории АПЛ с опытом выступлений в лиге пока забил только 2 гола. Отсутствие предсезонной подготовки оказало влияние на все: на форму игрока, его адаптацию и здоровье. Исак остается качественным форвардом, ему 26 лет и у него еще будет много шансов доказать свой статус, но нужно начинать действовать.