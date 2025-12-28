27 декабря Ливерпуль переиграл Вулверхэмптон в домашнем матче на Энфилде в 18-м туре АПЛ 2025/26.

Поединок завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев – голы за подопечных Арне Слота забили Райан Гравенберх и Флориан Вирц.

Для Вирца этот мяч стал первым в футболке Ливерпуля.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Гравенберх, 41, Вирц, 42 – Буэно, 51

Видеообзор матча