Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Первый забитый мяч Вирца. Видео голов
Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.12.2025 17:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 декабря 2025, 02:54 |
26
0

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Первый забитый мяч Вирца. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

28 декабря 2025, 02:54 |
26
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Первый забитый мяч Вирца. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

27 декабря Ливерпуль переиграл Вулверхэмптон в домашнем матче на Энфилде в 18-м туре АПЛ 2025/26.

Поединок завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев – голы за подопечных Арне Слота забили Райан Гравенберх и Флориан Вирц.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Вирца этот мяч стал первым в футболке Ливерпуля.

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Гравенберх, 41, Вирц, 42 – Буэно, 51

Видеообзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Буэно (Вулверхэмптон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Уго Экитике.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль), асcист Жереми Фримпонг.
По теме:
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Бернли – Эвертон – 0:0. Миколенко отыграл весь поединок. Видеообзор матча
Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов
Флориан Вирц Ливерпуль Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон видео голов и обзор Райан Гравенберх Сантьяго Буэно Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 6
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 27 декабря 2025, 23:54 4
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27.12.2025, 11:50
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 28.12.2025, 04:19
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кот-д'Ивуар – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 17
Бокс
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 6
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем