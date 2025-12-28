27.12.2025 17:00 – FT 2 : 1
Англия28 декабря 2025, 02:54 |
26
0
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1. Первый забитый мяч Вирца. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
28 декабря 2025, 02:54 |
26
0
27 декабря Ливерпуль переиграл Вулверхэмптон в домашнем матче на Энфилде в 18-м туре АПЛ 2025/26.
Поединок завершилась со счетом 2:1 в пользу мерсисайдцев – голы за подопечных Арне Слота забили Райан Гравенберх и Флориан Вирц.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Для Вирца этот мяч стал первым в футболке Ливерпуля.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Гравенберх, 41, Вирц, 42 – Буэно, 51
Видеообзор матча
События матча
52’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Буэно (Вулверхэмптон).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Уго Экитике.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Гравенберх (Ливерпуль), асcист Жереми Фримпонг.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 6
Виталий может перейти в «Галатасарай»
Футбол | 27 декабря 2025, 23:54 4
Финалист Лиги конференций нацелился на украинца
Футбол | 27.12.2025, 11:50
Футбол | 28.12.2025, 04:19
Хоккей | 27.12.2025, 08:40
Комментарии 0
Популярные новости
26.12.2025, 10:42 17
27.12.2025, 08:33 24
26.12.2025, 00:23 1
27.12.2025, 09:29 6
26.12.2025, 09:26 5
26.12.2025, 08:34 7
Футбол