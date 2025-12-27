Вирц впервые забил в АПЛ, а Ливерпуль уже в топ-4
Красные обыграли аутсайдера, а соседи из Эвертона не справились с Бернли
Действующий чемпион Ливерпуль завершил для себя 2025 год матчем против аутсайдера Вулверхэмптона, который все еще не выиграл ни одного матча в сезоне АПЛ и набрал лишь два очка.
Волки остались без пунктов и сегодня. Красные на своем поле победили 2:1, а долгожданный первый мяч в сезоне забил хавбек Флориан Вирц. До этого у него было шесть результативных передач.
Ливерпуль, похоже, вернулся в неплохую форму и поднялся в топ-4 чемпионата Англии.
Команда Арне Слота вернется на поле уже 1 января.
Эвертон Виталия Миколенко сыграл вничью 0:0 с Бернли. Украинец отыграл весь матч, а команда идет на 11-й позиции.
Чемпионат Англии. 18-й тур
Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:1
Голы: Гравенбах, 41, Вирц, 42 – Буэно, 52
Ливерпуль: Алиссон, Фримпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Джонс, Гравенбах, Кьеза (Брэдли, 62), Макаллистер, Вирц, Экитике (Гакпо, 86)
Вест Хэм – Фулхэм 0:1
Гол: Хименес, 86
Бернли – Эвертон 0:0
