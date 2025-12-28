Англия28 декабря 2025, 03:07 |
Вест Хэм – Фулхэм – 0:1. Дерби: как забил Рауль Хименес. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26
28 декабря 2025, 03:07 |
27 декабря Фулхэм минимально выиграл у Вест Хэма в лондонском дерби.
Матч 18-го тура АПЛ 2025/26 завершился со счетом 1:0 – единственный гол на 85-й минуте забил 34-летний мексиканский форвард дачников Рауль Хименес.
АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря
Вест Хэм – Фулхэм – 0:1
Гол: Хименес, 85
Видеообзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
