Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вест Хэм – Фулхэм – 0:1. Дерби: как забил Рауль Хименес. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.12.2025 17:00 – FT 0 : 1
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 декабря 2025, 03:07 |
8
0

Вест Хэм – Фулхэм – 0:1. Дерби: как забил Рауль Хименес. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура АПЛ 2025/26

28 декабря 2025, 03:07 |
8
0
Вест Хэм – Фулхэм – 0:1. Дерби: как забил Рауль Хименес. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 декабря Фулхэм минимально выиграл у Вест Хэма в лондонском дерби.

Матч 18-го тура АПЛ 2025/26 завершился со счетом 1:0 – единственный гол на 85-й минуте забил 34-летний мексиканский форвард дачников Рауль Хименес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 18-й тур, 27 декабря

Вест Хэм – Фулхэм – 0:1

Гол: Хименес, 85

Видеообзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм), асcист Гарри Уилсон.
По теме:
Челси – Астон Вилла – 1:2. Дубль Уоткинса и камбек. Видео голов и обзор
Бернли – Эвертон – 0:0. Миколенко отыграл весь поединок. Видеообзор матча
Брентфорд – Борнмут – 4:1. Ассист Ярмолюка, хет-трик Шаде. Видео голов
Вест Хэм Фулхэм видео голов и обзор Рауль Хименес Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Футбол | 27 декабря 2025, 21:30 12
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне
Невероятная команда Эмери. Астон Вилла шокировала Челси в Лондоне

«Вилланы» победили 2:1

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 27 декабря 2025, 08:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27.12.2025, 13:22
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 04:14
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Хоккей | 27.12.2025, 10:45
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
26.12.2025, 09:26 5
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
26.12.2025, 00:01 12
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 6
Бокс
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем