Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Вест Хэм
27.12.2025 17:00 - : -
Фулхэм
Англия
26 декабря 2025, 17:52 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:04
Вест Хэм – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 декабря в 17:00 по Киеву

Вест Хэм – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Вест Хэм

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Вест Гэмом» и «Фулгемом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Вест Хэм

Для «молотобойцев» текущий сезон проходит далеко не лучшим образом. За 17 туров Премьер-лиги лондонцам удалось завоевать лишь 13 зачетных пунктов, позволяющих им занимать 18-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно ощутимо – 5 очков.

Из Кубка Карабао коллектив вылетел в стадии 1/32 финала от кризисного «Вулверхэмптона». В Кубке Англии клуб начнет выступления со стадии 1/32 финала, где сыграет против «КПР».

Фулхэм

Дачники в текущем сезоне показывают довольно посредственные результаты. За 17 раундов чемпионата Англии «Фулхэм» получил 23 зачетных пункта – пока этого достаточно, чтобы находиться на 13-й позиции турнирной таблицы. Однако и от 16-го, и от 6-го места лондонцев отделяет 6 баллов.

В Кубке английской лиги «Фулхэм» дошел до четвертьфинала, где потерпел поражение 2:1 против «Ньюкасла». Кубок Англии начнется для клуба матчем 1/32 финала против «Мидлсборо».

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами царит равновесие. Каждый коллектив имеет по 2 победы, а еще матч завершился вничью.

Интересные факты

«Вест Хэм» не может победить уже 6 игр подряд. За это время на счету клуба 3 ничьих и 3 поражения.

«Вест Хэм» пропустил 35 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

«Фулхэм» сохранил ворота сухими лишь в 1/6 последних матчей.

Прогноз

Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.64.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
