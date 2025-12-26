Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.12.2025 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Англия
26 декабря 2025, 17:02 | Обновлено 26 декабря 2025, 18:21
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 27 декабря в 17:00 по Киеву

ФК Ливерпуль

В субботу, 27 декабря, состоится поединок 18-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вулвергемптоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Не слишком стабильные результаты демонстрируют мерсисайдцы в текущем сезоне. Тем не менее, после 17 туров Премьер-лиги на их счету есть 29 зачетных пунктов, позволяющих занимать 5-е место турнирной таблицы. От лидера, «Арсенала», «Ливерпуль» отстает на 10 очков. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Кристал Пелас».

В Лиге чемпионов «красные» выступают достаточно неплохо. За 6 туров «Ливерпулю» удалось завоевать 12 зачетных пунктов, благодаря которым он занимает 9-ю строчку общей таблицы соревнований. Однако даже от 3 позиции команда отстает всего на 1 балл.

Вулверхэмптон

А вот для «волков» текущий сезон проходит совсем ужасно. За 17 туров чемпионата Англии коллектив завоевал лишь 2 зачетных пункта (благодаря ничейным результатам против «Тоттенхема» и «Брайтона»), из-за чего и занимает последнюю, 20-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны сейчас составляет уже 16 очков.

Из Кубка английской лиги «Вулвергемптон» вылетел на стадии 1/8 финала от лондонского «Челси».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Ливерпуль». За этот отрезок «мерсисайдцы» одержали 5 побед с общим счетом 11:3.

Интересные факты

  • «Вулверхэмптон» проиграл в каждом из последних 11 матчей.
  • «Вулверхэмптон» пропустил 37 голов в текущем сезоне Премьер-лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • Беспроигрышная серия «Ливерпуля» продолжается уже 6 матчей подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Ливерпуль
27 декабря 2025 -
17:00
Вулверхэмптон
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
