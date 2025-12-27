Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Чемпионат Англии
Ливерпуль
27.12.2025 17:00 - : -
Вулверхэмптон
Англия
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 27 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ливерпуль – Вулверхэмптон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ливерпуль Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
