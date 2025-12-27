27.12.2025 17:00 - : -
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 27 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 27 декабря, состоится матч 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ливерпуль – ВулверхэмптонСмотреть трансляцию
