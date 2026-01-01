МОДРИЧ: «Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Роналду»

Хавбек «Милана» Лука Модрич поделился воспоминаниями о наставниках, под чьим руководством ему довелось выступать, и назвал самого требовательного из них.

«Моуриньо – уникальная личность, причем как в профессиональном плане, так и в человеческом. Именно его инициатива позволила мне оказаться в «Реале», без Жозе этот переход бы не состоялся. Очень жаль, что наше сотрудничество продлилось лишь один сезон.

Если сравнивать Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри по уровню жесткости, то на первом месте однозначно Моуриньо.

Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Криштиану Роналду – игрока, который всегда отдается игре на максимум. Причиной стало то, что Криштиану всего один раз не последовал за защитником оппонента.

Жозе всегда прямолинеен и честен с подопечными. Он не делал различий между Серхио Рамосом и неопытным новичком: если у него были претензии, он высказывал их открыто.

Макс [Аллегри] обладает схожим качеством: он говорит в лицо о достижениях и ошибках. Для меня честность является фундаментом», – Модрич.