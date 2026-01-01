Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОДРИЧ: «Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Роналду»
Испания
01 января 2026, 04:11 | Обновлено 01 января 2026, 04:12
183
0

МОДРИЧ: «Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Роналду»

Лука назвал самого жесткого тренера в своей карьере

01 января 2026, 04:11 | Обновлено 01 января 2026, 04:12
183
0
МОДРИЧ: «Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Милана» Лука Модрич поделился воспоминаниями о наставниках, под чьим руководством ему довелось выступать, и назвал самого требовательного из них.

«Моуриньо – уникальная личность, причем как в профессиональном плане, так и в человеческом. Именно его инициатива позволила мне оказаться в «Реале», без Жозе этот переход бы не состоялся. Очень жаль, что наше сотрудничество продлилось лишь один сезон.

Если сравнивать Жозе Моуриньо, Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри по уровню жесткости, то на первом месте однозначно Моуриньо.

Я лично наблюдал, как в раздевалке он довел до слез Криштиану Роналду – игрока, который всегда отдается игре на максимум. Причиной стало то, что Криштиану всего один раз не последовал за защитником оппонента.

Жозе всегда прямолинеен и честен с подопечными. Он не делал различий между Серхио Рамосом и неопытным новичком: если у него были претензии, он высказывал их открыто.

Макс [Аллегри] обладает схожим качеством: он говорит в лицо о достижениях и ошибках. Для меня честность является фундаментом», – Модрич.

По теме:
Определен лучший дриблер топ-5 чемпионатов Европы
Секрет в контракте Симеоне: Атлетико может потерять тренера
Роберто Карлос прервал молчание: что с его здоровьем на самом деле
Лука Модрич Криштиану Роналду Жозе Моуриньо Массимилиано Аллегри Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31 декабря 2025, 06:32 12
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории

Андрей Лунин может перейти в «Милан»

Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Другие виды | 01 января 2026, 00:01 6
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!

Пусть 2026 год принесет большие победы на всех фронтах

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Футбол | 31.12.2025, 11:17
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Король Америки определен: кто обошел Месси в престижном рейтинге
Футбол | 01.01.2026, 02:29
Король Америки определен: кто обошел Месси в престижном рейтинге
Король Америки определен: кто обошел Месси в престижном рейтинге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 4
Футбол
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
30.12.2025, 21:27
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
31.12.2025, 09:11
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем