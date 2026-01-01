Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Роберто Карлос прервал молчание: что с его здоровьем на самом деле
Роберто Карлос прервал молчание: что с его здоровьем на самом деле

Сеть потрясли новости о госпитализации бразильца

Роберто Карлос прервал молчание: что с его здоровьем на самом деле
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Роберто Карлос опроверг информацию о серьезных проблемах со здоровьем.

Ранее в прессе появились сведения, что у экс–футболиста диагностировали тромб в ноге и сердечную недостаточность, из–за чего его якобы экстренно госпитализировали для проведения операции по установке катетера.

«Я хотел бы прояснить ситуацию относительно слухов, которые сейчас активно обсуждаются в интернете. На днях я прошел плановую профилактическую процедуру, которую мы заранее согласовали с моими врачами.

Все прошло благополучно, я в полном порядке. Никакого сердечного приступа у меня не было.

Сейчас я прохожу процесс восстановления и планирую как можно скорее вернуться к привычной активности и своим рабочим проектам. Я очень признателен всем за добрые слова и поддержку.

Хочу подчеркнуть: повода для тревоги нет. Отдельное спасибо медицинскому персоналу за профессиональную заботу обо мне», – сообщил Роберто Карлос в своих социальных сетях.

Роберто Карлос Реал Мадрид сборная Бразилии по футболу
Михаил Олексиенко Источник
