Роберто Карлос прервал молчание: что с его здоровьем на самом деле
Сеть потрясли новости о госпитализации бразильца
Бывший защитник мадридского «Реала» и национальной команды Бразилии Роберто Карлос опроверг информацию о серьезных проблемах со здоровьем.
Ранее в прессе появились сведения, что у экс–футболиста диагностировали тромб в ноге и сердечную недостаточность, из–за чего его якобы экстренно госпитализировали для проведения операции по установке катетера.
«Я хотел бы прояснить ситуацию относительно слухов, которые сейчас активно обсуждаются в интернете. На днях я прошел плановую профилактическую процедуру, которую мы заранее согласовали с моими врачами.
Все прошло благополучно, я в полном порядке. Никакого сердечного приступа у меня не было.
Сейчас я прохожу процесс восстановления и планирую как можно скорее вернуться к привычной активности и своим рабочим проектам. Я очень признателен всем за добрые слова и поддержку.
Хочу подчеркнуть: повода для тревоги нет. Отдельное спасибо медицинскому персоналу за профессиональную заботу обо мне», – сообщил Роберто Карлос в своих социальных сетях.
