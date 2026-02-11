У кого 8.7? Известна оценка Миколенко за матч против Борнмута
Украинский защитник Эвертона отыграл почти полный матч
Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Борнмутом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в основе и был заменен на 90+3-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.
Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6.8 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.
Лучшим игроком встречи был признан защитник «Борнмута» Джеймс Хилл, который отдал ассист и получил оценку 8.7.
Оценки игроков за матч Эвертон – Борнмут:
