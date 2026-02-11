Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. У кого 8.7? Известна оценка Миколенко за матч против Борнмута
Англия
11 февраля 2026, 04:01 | Обновлено 11 февраля 2026, 04:02
83
0

У кого 8.7? Известна оценка Миколенко за матч против Борнмута

Украинский защитник Эвертона отыграл почти полный матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля 2026 года, состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Борнмутом». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в основе и был заменен на 90+3-й минуте, но не сумел отличиться результативными действиями.

Перфоманс левого защитника статистический портал WhoScored оценил в 6.8 баллов из 10 возможных, что стало средней оценкой по его команде.

Лучшим игроком встречи был признан защитник «Борнмута» Джеймс Хилл, который отдал ассист и получил оценку 8.7.

Оценки игроков за матч Эвертон – Борнмут:

Виталий Миколенко Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
