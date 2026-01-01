Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 января 2026, 03:23 |
Боруссия нацелилась на норвежца из Манчестер Сити

Аренда вместо трансфера?

Боруссия нацелилась на норвежца из Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

Дортмундская «Боруссия» сохраняет интерес к вингеру «Манчестер Сити» Оскару Боббу, о чем информирует журналист Патрик Бергер.

Представители немецкого клуба уже длительное время наблюдают за прогрессом игрока и предпринимали попытки оформить переход прошлым летом, однако тогда руководство «горожан» заблокировало трансфер.

«Шмели» возобновили диалог с Боббом, хотя текущие переговоры не носят столь продвинутого характера, как заявляли некоторые СМИ.

Тем не менее «Сити» рассматривает вариант с арендой 22–летнего футболиста в зимнее трансферное окно ради получения им стабильной игровой практики.

На данный момент признаков скорого завершения сделки нет. Боссы «Боруссии» не считают усиление состава зимой критической задачей и готовы выйти на рынок только при наличии исключительной выгоды.

При этом кандидатура Бобба остается приоритетной целью дортмундцев, в том числе и на летний период. В нынешнем розыгрыше АПЛ Оскар выходил на поле в 9 встречах, записав на свой счет один ассист.

Боруссия Дортмунд Манчестер Сити Оскар Бобб трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник
