  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
10 февраля 2026, 20:27
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 10 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Тоттенхэм – Ньюкасл

Ggbet 3.32 – 3.66 – 2.27

21:30 Челси – Лидс

Ggbet 1.55 – 4.63 – 6.56

21:30 Эвертон – Борнмут

Ggbet 2.53 – 3.43 – 3.05

21:45 Герта – Фрайбург

Ggbet 3.11 – 3.46 – 2.47

22:00 Наполи – Комо

Ggbet 3.02 – 3.11 – 2.76

22:15 Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

Ggbet 4.38 – 4.32 – 1.80

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

