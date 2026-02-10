Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 21:49 | Обновлено 10 февраля 2026, 22:14
«Очень хотела писять»: Бражко шокировал историей знакомства с Квитковой

Слова Бражко о первой встрече с Квитковой удивили даже его подписчиков

«Очень хотела писять»: Бражко шокировал историей знакомства с Квитковой
Instagram. Владимир Бражко и Дарья Квиткова

Полузащитник «Динамо» Владимир Бражко в соцсети Threads рассказал, как впервые познакомился со своей невестой – блогершей Дарьей Квитковой.

По словам футболиста, он случайно зашел в заведение, которое оказалось любимым местом Даши – раньше он даже не знал о нем. В тот момент Квиткова, очень занятая и спешащая, просто пробежала мимо.

«Я впервые зашел в ее любимое заведение, до этого даже не знал о нем. Она взволнованно пробежала мимо меня, потому что очень хотела писать. Я понял, что все… она будет моей, и я ее не отпущу. Сейчас она моя невеста», – написал Бражко.

Теперь, как отметил хавбек, та самая случайная встреча переросла в серьезные отношения – Даша стала его невестой. В комментариях под постом Квиткова отреагировала лаконично, оставив эмодзи жука.

