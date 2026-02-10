В среду, 11 февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии между «Астон Виллой» и «Брайтоном». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Астон Вилла

Команда Уная Эмери проводит текущий сезон очень уверенно. После 25 туров Премьер-лиги на балансе «Астон Виллы» есть 47 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 3-ю строчку турнирной таблицы. И от 2-го, и от 4-го места «виллианов» отделяет всего 3 балла. В Кубке Англии коллектив выбил «Тоттенхэм» и квалифицировался в 1/16 финала, где будет играть против «Ньюкасла».

Прекрасно англичане выступили и в Лиге Европы – за 8 игр им удалось набрать 21 балл и занять 2-ю строчку общего зачета, которая позволила квалифицироваться в 1/8 финала.

Брайтон

Несмотря на хорошее начало сезона, сейчас результаты Брайтона разочаровывают. В общей сложности, за 24 игры АПЛ «чайкам» удалось получить 31 балл, что позволяет им находиться на 14-й позиции турнирной таблицы. И от зоны вылета, и от топ-6 коллектив отделяет 8 баллов.

В Кубке Англии «Брайтон» выбил «Манчестер Юнайтед» и квалифицировался в 1/16 финала, где встретится с «Ливерпулем».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Астон Вилла». За этот отрезок коллектив завоевал 3 победы, еще 1 матч завершился вничью, а 1 выигрыш одержал «Брайтон».

Интересные факты

В 4/5 предыдущих матчах между клубами было забито больше 2.5 гола.

В последних 14 домашних поединках «Астон Вилла» одержала 12 побед.

В предыдущих 12 играх Премьер-лиги «Брайтон» одержал лишь 1 победу.

В последних 9 матчах «Брайтон» сохранил ворота сухими лишь 1 раз.

Возможные стартовые составы

Астон Вилла: Мартинес – Динь, Мингс, Конса, Кэш – Луиз, Онана – Буэндия, Роджерс, Санчо – Воткинс

Брайтон: Вертбрюгген – Кадиоглу, Данк, Боскальи, Велтман – Гросс, Балеба – Митома, Рюттер, Гомез – Велбек

Прогноз

Учитывая плохую форму «Брайтона», «Астон Вилла» выглядит абсолютным фаворитом. Я поставлю ее победу (коэффициент 1.96 по линии БК betking).