Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Борнмут
Матч 26-го тура АПЛ начнется в 21:30
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 26-го тура АПЛ против «Борнмут».
Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 21:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 24 матча в составе «Эвертона» и одна голевая передача.
Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут:
Tonight's Toffees to face @afcbournemouth! 🔵#EVEBOU pic.twitter.com/pCxQxop2MT— Everton (@Everton) February 10, 2026
The Cherries this evening 🍒#afcb | #EVEBOU pic.twitter.com/ifwlikRz73— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) February 10, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец может объединиться с Месси
Поединок 1/16 финала состоится 10 февраля в 15:30 по Киеву