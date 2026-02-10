Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Борнмут
Англия
10 февраля 2026, 20:31 | Обновлено 10 февраля 2026, 21:30
Матч 26-го тура АПЛ начнется в 21:30

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 26-го тура АПЛ против «Борнмут».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 24 матча в составе «Эвертона» и одна голевая передача.

Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут:

Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы Виталий Миколенко Борнмут Эвертон - Борнмут
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
