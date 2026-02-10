Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Борнмут

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 26-го тура АПЛ против «Борнмут».

Игра состоится на арене «Хилл Дикинсон Стэдиум» в Ливерпуле и начнется в 21:30 по киевскому времени.

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 24 матча в составе «Эвертона» и одна голевая передача.

Стартовые составы на матч Эвертон – Борнмут: