Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил болельщиков «горняков» с Новым годом:

«Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Мы провожаем 2025 год – еще один год несправедливой войны, еще один год борьбы за нашу свободу и независимость. Уходящий год был сложным и тяжелым, но мы прошли его с достоинством. И я убежден, мы обязательно выстоим, ведь за нами правда и несокрушимый дух украинского народа.

В эти дни особенно важно сказать большое спасибо всем, благодаря кому Украина остается сильной и непобедимой. Прежде всего – нашим воинам, которые с оружием в руках мужественно защищают родную землю от врага ценой здоровья и жизни. Мы им безгранично благодарны и низко кланяемся их подвигу. Спасибо волонтерам, которые помогают фронту и мирным людям. Спасибо энергетикам, которые делают все возможное и невозможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло. И благодарим каждого украинца – каждого из вас, кто своим ежедневным трудом, своей верой и поддержкой приближает нашу общую Победу.

Уходящий год был непростым и для футбольного клуба «Шахтер». Но мы готовы к любым вызовам и точно понимаем, что должны двигаться только вперед. Поэтому мы пригласили нового главного тренера – Арду Турана. Это человек, который знает вкус больших побед, он прошел выдающийся путь как футболист, а сегодня имеет огромные амбиции как наставник. Убежден, его опыт, страсть к игре и стремление побеждать помогут «Шахтеру» стать сильнее. Мы также продолжаем системно инвестировать в команду, в молодых талантливых игроков. И я хотел бы отметить, что каждый футболист «Шахтера» – большой талант, мы верим в них и верим в их прогресс. У нашей команды огромный-огромный потенциал.

2026 год станет для «Шахтера» особенным – клуб отметит свое 90-летие. Это красивая и важная дата, которая еще раз подчеркивает нашу большую историю и славные традиции. Но она и обязывает – в такой год от команды ожидают максимальных результатов, и я уверен, что наши игроки и тренерский штаб отдадут все силы, чтобы порадовать наших болельщиков яркой, красивой, атакующей игрой.

Мы стремимся побеждать во всех турнирах, в которых участвуем. Мы сделаем все возможное, чтобы в 2026 году в наших руках были только золотые медали чемпионата Украины. И я точно знаю, что мы привыкли слышать гимн Лиги чемпионов, поэтому приложим все усилия, чтобы он снова зазвучал для «Шахтера» и украинских болельщиков.

И, конечно, вместе с вами мы продолжим делать самое главное – приближать Победу и долгожданный справедливый и прочный мир. Это самое главное желание, которое в новогоднюю ночь загадает каждый украинец. Пусть мечта миллионов людей обязательно станет реальностью в новом году!

От всего сердца желаю вам и вашим родным мира, крепкого здоровья, сил, терпения и веры. Пусть в ваших домах царят уют и счастье!

С новым, 2026 годом!

С глубоким уважением президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов».

