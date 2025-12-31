Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 09:34 | Обновлено 31 декабря 2025, 09:35
1036
6

Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера

Президент «Шахтера» поздравил болельщиков с Новым годом

31 декабря 2025, 09:34 | Обновлено 31 декабря 2025, 09:35
1036
6 Comments
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Ринат Ахметов

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов поздравил болельщиков «горняков» с Новым годом:

«Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Мы провожаем 2025 год – еще один год несправедливой войны, еще один год борьбы за нашу свободу и независимость. Уходящий год был сложным и тяжелым, но мы прошли его с достоинством. И я убежден, мы обязательно выстоим, ведь за нами правда и несокрушимый дух украинского народа.

В эти дни особенно важно сказать большое спасибо всем, благодаря кому Украина остается сильной и непобедимой. Прежде всего – нашим воинам, которые с оружием в руках мужественно защищают родную землю от врага ценой здоровья и жизни. Мы им безгранично благодарны и низко кланяемся их подвигу. Спасибо волонтерам, которые помогают фронту и мирным людям. Спасибо энергетикам, которые делают все возможное и невозможное, чтобы в домах украинцев было светло и тепло. И благодарим каждого украинца – каждого из вас, кто своим ежедневным трудом, своей верой и поддержкой приближает нашу общую Победу.

Уходящий год был непростым и для футбольного клуба «Шахтер». Но мы готовы к любым вызовам и точно понимаем, что должны двигаться только вперед. Поэтому мы пригласили нового главного тренера – Арду Турана. Это человек, который знает вкус больших побед, он прошел выдающийся путь как футболист, а сегодня имеет огромные амбиции как наставник. Убежден, его опыт, страсть к игре и стремление побеждать помогут «Шахтеру» стать сильнее. Мы также продолжаем системно инвестировать в команду, в молодых талантливых игроков. И я хотел бы отметить, что каждый футболист «Шахтера» – большой талант, мы верим в них и верим в их прогресс. У нашей команды огромный-огромный потенциал.

2026 год станет для «Шахтера» особенным – клуб отметит свое 90-летие. Это красивая и важная дата, которая еще раз подчеркивает нашу большую историю и славные традиции. Но она и обязывает – в такой год от команды ожидают максимальных результатов, и я уверен, что наши игроки и тренерский штаб отдадут все силы, чтобы порадовать наших болельщиков яркой, красивой, атакующей игрой.

Мы стремимся побеждать во всех турнирах, в которых участвуем. Мы сделаем все возможное, чтобы в 2026 году в наших руках были только золотые медали чемпионата Украины. И я точно знаю, что мы привыкли слышать гимн Лиги чемпионов, поэтому приложим все усилия, чтобы он снова зазвучал для «Шахтера» и украинских болельщиков.

И, конечно, вместе с вами мы продолжим делать самое главное – приближать Победу и долгожданный справедливый и прочный мир. Это самое главное желание, которое в новогоднюю ночь загадает каждый украинец. Пусть мечта миллионов людей обязательно станет реальностью в новом году!

От всего сердца желаю вам и вашим родным мира, крепкого здоровья, сил, терпения и веры. Пусть в ваших домах царят уют и счастье!

С новым, 2026 годом!

С глубоким уважением президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов».

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может попрощаться с бразильцем.

По теме:
Шахтер может оформить трансфер легионера. Он играл в Реале
ВИДЕО. Ключевые события. Каким был 2025 год для киевского Динамо
ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие мгновения
Новый год Шахтер Донецк Ринат Ахметов
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван фаворит в гонке за подписание Довбика. Стали известны подробности
Футбол | 31 декабря 2025, 07:36 1
Назван фаворит в гонке за подписание Довбика. Стали известны подробности
Назван фаворит в гонке за подписание Довбика. Стали известны подробности

Украинский нападающий может перебраться в «Бетис»

Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Футбол | 30 декабря 2025, 13:18 15
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке

Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Футбол | 30.12.2025, 20:21
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Ракицкий вкладывал свои деньги в Черноморец. Известна причина
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Футбол | 31.12.2025, 08:37
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Футбол | 30.12.2025, 15:08
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль попрощался с тренером
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Володимир
пане Рінате зверніться з привітаннями на футбольному каналі українською мовою. Тоді захід України буде шаленіти від Вас. Миру і скорішого повернення донеччан на Донбас арену.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Я вгадав ) "Важливе звернення" - Ренат анонсував Новий рік. А то раптом у когось без високого дозволу олів'є в горлянці застрягне і водовка скисне )
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Оце вже наша шахтарівська гілка.
🙏Маємо право подякувати пану Рінату Леонідовичу Ахметову за все, що він стільки років робить для нашого клубу!
Що не покинув його у важкий час! (ШД - все що залишилось в нас від рідного краю)
🎄❄️З Новим роком, міцного здоров'я і всіх благ Президенту! А ⚒️Шахтарю🟧⬛ - нових перемог і трофеїв!🏆 😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 8
Футбол
Талантливый легионер отказался играть за клуб, который лидирует в УПЛ
Талантливый легионер отказался играть за клуб, который лидирует в УПЛ
29.12.2025, 08:44
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 27
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 12
Бокс
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем