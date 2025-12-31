Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может оформить трансфер легионера. Он играл в Реале
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 07:18 | Обновлено 31 декабря 2025, 07:19
1379
1

Шахтер может оформить трансфер легионера. Он играл в Реале

Винисиус Тобиас может перебраться в «Атлетико» Минейро

31 декабря 2025, 07:18 | Обновлено 31 декабря 2025, 07:19
1379
1 Comments
Шахтер может оформить трансфер легионера. Он играл в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Бразильский фулбек донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Атлетико» Минейро.

По информации бразильских СМИ, «петушки» заинтересованы в подписании футболиста гранда Украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Винисиус Тобиас провел два года в системе «Реала», играл за молодежку испанского гранда, даже успел провести один матч за основную команду.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» продал Ивана Лосенко за границу.

По теме:
19-кратный чемпион собирается оформить трансфер звезды сборной Украины
Трансфер мечты Лапорты. Барселона собирается бесплатно подписать топ-игрока
Определен лучший бомбардир Лиги чемпионов в 2025 году
Винисиус Тобиас Атлетико Минейро Шахтер Донецк Реал Мадрид трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(34)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ
Футбол | 31 декабря 2025, 03:32 1
Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ
Реал запланировал сумасшедший обмен звездами с ПСЖ

В Мадрид может переехать Витинья

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30 декабря 2025, 08:17 20
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова

Оба продолжат играть за клуб

Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Футбол | 30.12.2025, 13:18
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году
Футбол | 31.12.2025, 07:28
Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году
Стал известен лучший бомбардир Арсенала в АПЛ в 2025 году
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Футбол | 30.12.2025, 10:01
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Голкипер сборной Украины: «Если Шахтер не принимает 40 миллионов евро...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
А правым беком будет играть Кирило Фесюн.))))
Зачем продавать его при уходе Конопли)))
Ответить
0
Популярные новости
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
Бывший голкипер Динамо планирует вернуться в чемпионат Украины
30.12.2025, 09:11 2
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 27
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем