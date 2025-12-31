Шахтер может оформить трансфер легионера. Он играл в Реале

Бразильский фулбек донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Атлетико» Минейро.

По информации бразильских СМИ, «петушки» заинтересованы в подписании футболиста гранда Украинской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Винисиус Тобиас провел два года в системе «Реала», играл за молодежку испанского гранда, даже успел провести один матч за основную команду.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» продал Ивана Лосенко за границу.