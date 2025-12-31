Шахтер может оформить трансфер легионера. Он играл в Реале
Винисиус Тобиас может перебраться в «Атлетико» Минейро
Бразильский фулбек донецкого «Шахтера» Винисиус Тобиас привлекает внимание «Атлетико» Минейро.
По информации бразильских СМИ, «петушки» заинтересованы в подписании футболиста гранда Украинской Премьер-лиги.
В текущем сезоне Винисиус Тобиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.
Винисиус Тобиас провел два года в системе «Реала», играл за молодежку испанского гранда, даже успел провести один матч за основную команду.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» продал Ивана Лосенко за границу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Мадрид может переехать Витинья
Оба продолжат играть за клуб
Зачем продавать его при уходе Конопли)))