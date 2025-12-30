ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу

Канадский «Клуб де фут Монреаль» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Ивана Лосенко.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 1 год и содержит опции продления до июня 2027 года, а также на сезон 2027/28. После использования опций продления предусмотрена возможность полноценного трансфера.

Интересно, что в составе «Клуб де фут Монреаля» выступает другой молодой украинский полузащитник – Геннадий Синчук.

В нынешнем сезоне Иван Лосенко выступал на правах аренды за «Кудровку», в составе которой провел 13 матчей в УПЛ и Кубке Украины. Трансферная стоимость Ивана составляет 300 тысяч евро.

