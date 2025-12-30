ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу
Иван Лосенко присоединился к Монреалю
Канадский «Клуб де фут Монреаль» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Ивана Лосенко.
Отмечается, что соглашение рассчитано на 1 год и содержит опции продления до июня 2027 года, а также на сезон 2027/28. После использования опций продления предусмотрена возможность полноценного трансфера.
Интересно, что в составе «Клуб де фут Монреаля» выступает другой молодой украинский полузащитник – Геннадий Синчук.
В нынешнем сезоне Иван Лосенко выступал на правах аренды за «Кудровку», в составе которой провел 13 матчей в УПЛ и Кубке Украины. Трансферная стоимость Ивана составляет 300 тысяч евро.
Ранее «Шахтер» назвал лучшего футболиста 2025 года.
