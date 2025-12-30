Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 20:02 |
2064
1

ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу

Иван Лосенко присоединился к Монреалю

30 декабря 2025, 20:02 |
2064
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу
Клуб де фут Монреаль. Иван Лосенко

Канадский «Клуб де фут Монреаль» официально объявил о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Ивана Лосенко.

Отмечается, что соглашение рассчитано на 1 год и содержит опции продления до июня 2027 года, а также на сезон 2027/28. После использования опций продления предусмотрена возможность полноценного трансфера.

Интересно, что в составе «Клуб де фут Монреаля» выступает другой молодой украинский полузащитник – Геннадий Синчук.

В нынешнем сезоне Иван Лосенко выступал на правах аренды за «Кудровку», в составе которой провел 13 матчей в УПЛ и Кубке Украины. Трансферная стоимость Ивана составляет 300 тысяч евро.

Ранее «Шахтер» назвал лучшего футболиста 2025 года.

По теме:
В зарубежном клубе прокомментировали подписание игрока Шахтера
ФОТО. Жена главного тренера Шахтера угодила в скандал в Турции
Источник: Моуриньо лично настаивает на трансфере игрока сборной Украины
Иван Лосенко Геннадий Синчук трансферы Major League Soccer (MLS) аренда игрока Шахтер Донецк трансферы УПЛ Клуб де Фут Монреаль
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Другие виды | 30 декабря 2025, 11:47 5
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua
Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025-го по версии Sport.ua

Наш вроде бы украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30 декабря 2025, 08:54 10
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка

В офисе президента отреагировали на информацию об отказе встретиться с боксером

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Бокс | 30.12.2025, 07:17
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Усик обратился к Джошуа после ужасной трагедии и гибели двух человек
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 30.12.2025, 18:01
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
Аби куди
Ответить
0
Популярные новости
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 25
Футбол
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем