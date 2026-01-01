Секрет в контракте Симеоне: Атлетико может потерять тренера

В трудовом договоре Диего Симеоне с мадридским «Атлетико» обнаружен ранее неизвестный нюанс. Напомним, что текущий контракт аргентинского специалиста с «матрасниками» действует до 30 июня 2027 года.

На минувшей неделе появлялись сведения, что руководство клуба планирует инициировать продление сотрудничества.

Согласно данным инсайдера Маттео Моретто, в соглашении прописана опция, дающая право любой из сторон разорвать отношения в одностороннем порядке, начиная с июня. Отмечается, что при активации этого условия предусмотрена выплата фиксированной компенсации.

«Текущий год не обязательно станет завершающим полным сезоном по контракту», – уточнил Моретто, описывая временные границы действия данного пункта.