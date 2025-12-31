Лунин обратился к фанатам Реала: «Мы должны попробовать...»
Андрей ставит амбициозные цели
Украинский голкипер Андрей Лунин, на клубном уровне выступающий за мадридский Реал, выступил с амбициозным заявлением после выхода «сливочных» из отпуска.
«После праздников отлично вернуться к этой атмосфере и любви болельщиков. Мы должны попытаться принести удачу и трофеи всем фанатам Реала. Мы все знаем, где находимся, и имеем одинаковые цели», – заверил Лунин.
В нынешнем сезоне Андрей провел всего два матча в составе мадридского Реала, в которых пропустил аж 5 мячей. В СМИ пишут, что Лунин может сменить клубную прописку, перебравшись в Милан.
🎙️ Wawancara Lunin di sesi latihan terbuka hari ini: “Setelah liburan, rasanya indah bisa kembali merasakan atmosfer ini dan kasih sayang dari para penggemar. Kami harus berusaha membawa kesuksesan dan trofi untuk seluruh madridista. Kami semua sadar di mana kami berada dan… pic.twitter.com/l8l9ADXaw8— Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) December 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Германия будет бороться за выживание в элите
Лука сравнил Месси и Роналду