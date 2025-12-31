Лунин обратился к фанатам Реала: «Мы должны попробовать...»

Украинский голкипер Андрей Лунин, на клубном уровне выступающий за мадридский Реал, выступил с амбициозным заявлением после выхода «сливочных» из отпуска.

«После праздников отлично вернуться к этой атмосфере и любви болельщиков. Мы должны попытаться принести удачу и трофеи всем фанатам Реала. Мы все знаем, где находимся, и имеем одинаковые цели», – заверил Лунин.

В нынешнем сезоне Андрей провел всего два матча в составе мадридского Реала, в которых пропустил аж 5 мячей. В СМИ пишут, что Лунин может сменить клубную прописку, перебравшись в Милан.