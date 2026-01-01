Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Португалия
01 января 2026, 06:30 |
696
0

Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро

Батагов может перебраться в Лиссабон

01 января 2026, 06:30 |
696
0
Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Турецкий журналист Селахаттин Кинали сообщил о серьезном интересе европейских клубов к лидерам «Трабзонспора».

По его словам, клуб уже получил официальные предложения сразу по трем футболистам. За вингера Оулаи готовы заплатить 30–35 млн евро, тогда как украинский защитник Арсений Батагов оказался в сфере интересов «Бенфики», которая предложила 20–25 млн евро. Еще один игрок команды – Аугусто – может уйти за 9–10 млн евро.

Руководство «Трабзонспора» пока изучает все варианты и не спешит с окончательными решениями.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.

По теме:
Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера
Источник: информация об аренде Сикана в клуб Касымпаша не подтверждается
Наполи не вернет своего топ-бомбардира в МЮ. Оформят трансфер
Арсений Батагов трансферы Бенфика Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31 декабря 2025, 09:45 1
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера

Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой

Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Футбол | 31 декабря 2025, 09:34 23
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера
Ахметов сделал важное обращение к болельщикам Шахтера

Президент «Шахтера» поздравил болельщиков с Новым годом

Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Футбол | 31.12.2025, 22:42
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Мудрик услышал неутешительный вердикт о своем будущем
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31.12.2025, 09:11
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Секрет в контракте Симеоне: Атлетико может потерять тренера
Футбол | 01.01.2026, 03:05
Секрет в контракте Симеоне: Атлетико может потерять тренера
Секрет в контракте Симеоне: Атлетико может потерять тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 4
Бокс
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем