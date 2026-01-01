Бенфика решила купить украинца, который не играл за сборную, за 25 млн евро

Турецкий журналист Селахаттин Кинали сообщил о серьезном интересе европейских клубов к лидерам «Трабзонспора».

По его словам, клуб уже получил официальные предложения сразу по трем футболистам. За вингера Оулаи готовы заплатить 30–35 млн евро, тогда как украинский защитник Арсений Батагов оказался в сфере интересов «Бенфики», которая предложила 20–25 млн евро. Еще один игрок команды – Аугусто – может уйти за 9–10 млн евро.

Руководство «Трабзонспора» пока изучает все варианты и не спешит с окончательными решениями.

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» определил трансферные приоритеты: клуб планирует подписать центрального защитника и двух нападающих. На позицию Батагова турки рассматривают возможность подписать украинца Тараса Михавка.