ВИДЕО. В УАФ опубликовали все голы мужской и женской сборных в 2025 году

Сборные Украины по футболу завершили 2025 год, и Украинская ассоциация футбола подводит итоги.

В УАФ опубликовали все голы мужской и женской сборных в 2025 году.

Команда Сергея Реброва неудачно начала 2025 год, потерпев поражение в плей-оф Лиги наций против команды Бельгии (3:1, 0:3). В июне сине-желтые провели два товарищеских поединка против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1).

Осенью в квалификации чемпионата мира 2026 сборная Украины заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Сине-желтые вышли в плей-оф отбора на мундиаль. В течение года сборная одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей: 17–20.

ВИДЕО. Все голы мужской сборной Украины в 2025 году

ВИДЕО. Все голы женской сборной Украины в 2025 году