Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
31 декабря 2025, 16:51 | Обновлено 31 декабря 2025, 16:58
Все украинские национальные команды сыграли суммарно 156 поединков

Статистика. В УАФ рассказали, сколько матчей провели сборные Украины в 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Украины по футболу завершили 2025 год, и Украинская ассоциация футбола подводит итоги.

В УАФ сообщили: «156 матчей (с учетом товарищеских матчей против клубов) провели национальные, молодежные и юношеские – мужские и женские сборные Украины по футболу, сборные по футзалу, пляжному футболу и ампфутболу в 2025 году».

Команда Сергея Реброва неудачно начала 2025 год, потерпев поражение в плей-оф Лиги наций против команды Бельгии (3:1, 0:3). В июне сине-желтые провели два товарищеских поединка против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1).

Осенью в квалификации чемпионата мира 2026 сборная Украины заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Сине-желтые вышли в плей-оф отбора на мундиаль. В течение года сборная одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей: 17–20.

Статистика: 10 матчей сборной Украины в 2025 году (+5=1–4)

Инфографика

сборная Украины по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
