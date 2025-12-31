Статистика. В УАФ рассказали, сколько матчей провели сборные Украины в 2025

Сборные Украины по футболу завершили 2025 год, и Украинская ассоциация футбола подводит итоги.

В УАФ сообщили: «156 матчей (с учетом товарищеских матчей против клубов) провели национальные, молодежные и юношеские – мужские и женские сборные Украины по футболу, сборные по футзалу, пляжному футболу и ампфутболу в 2025 году».

Команда Сергея Реброва неудачно начала 2025 год, потерпев поражение в плей-оф Лиги наций против команды Бельгии (3:1, 0:3). В июне сине-желтые провели два товарищеских поединка против Канады (2:4) и Новой Зеландии (2:1).

Осенью в квалификации чемпионата мира 2026 сборная Украины заняла второе место в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Сине-желтые вышли в плей-оф отбора на мундиаль. В течение года сборная одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, разница мячей: 17–20.

Статистика: 10 матчей сборной Украины в 2025 году (+5=1–4)

Инфографика