Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
31 декабря 2025, 02:23 | Обновлено 31 декабря 2025, 02:52
ВИДЕО. В сборную Украины за год было вызвано 44 футболиста

В 2025 году в 10 играх у сине-желтых: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу завершила 2025 год, и УАФ подвела итоги по вызванным футболистам.

В течение года в национальную команду было привлечено 44 игрока.

2025 год для команды Сергея Реброва начался неудачным выступлением в плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.

В июне сине-желтые провели два товарищеских матча против Канады и Новой Зеландии.

С сентября по ноябрь национальная команда принимала участие в квалификации чемпионата мира 2026, заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отбора на мундиаль.

В течение года сборная одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.

Статистика: 10 матчей сборной Украины в 2025 году (+5=1–4)

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
