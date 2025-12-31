ВИДЕО. В сборную Украины за год было вызвано 44 футболиста
В 2025 году в 10 играх у сине-желтых: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения
Сборная Украины по футболу завершила 2025 год, и УАФ подвела итоги по вызванным футболистам.
В течение года в национальную команду было привлечено 44 игрока.
2025 год для команды Сергея Реброва начался неудачным выступлением в плей-офф Лиги наций против команды Бельгии.
В июне сине-желтые провели два товарищеских матча против Канады и Новой Зеландии.
С сентября по ноябрь национальная команда принимала участие в квалификации чемпионата мира 2026, заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф отбора на мундиаль.
В течение года сборная одержала 5 побед, 1 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
Статистика: 10 матчей сборной Украины в 2025 году (+5=1–4)
ВИДЕО. В сборную Украины за год было вызвано 44 футболиста
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наш вроде бы украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску
Оба продолжат играть за клуб