Малиновский отреагировал на скандал вокруг Гераскевича: «Их убила россия»

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский публично отреагировал на ситуацию вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, выступавшего в шлеме с изображениями погибших в результате войны украинцев.

«Они – спортсмены. Их убило российское террористическое государство. Смените своих редакторов», – написал полузащитник сборной Украины.

Для Гераскевича это третья олимпиада в карьере. На играх в Пхенчхане в 2018 году он финишировал на 12-м месте, а в Пекине в 2022 году – 18-м. Первый старт Гераскевича на ОИ-2026 состоится в четверг, 12 февраля, в 10.30.

Ранее Владимир Зеленский высказался по поводу скандальной ситуации вокруг Гераскевича