Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Малиновский отреагировал на скандал вокруг Гераскевича: «Их убила россия»
Италия
Малиновский отреагировал на скандал вокруг Гераскевича: «Их убила россия»

Руслан лаконично высказался

Малиновский отреагировал на скандал вокруг Гераскевича: «Их убила россия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский публично отреагировал на ситуацию вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, выступавшего в шлеме с изображениями погибших в результате войны украинцев.

«Они – спортсмены. Их убило российское террористическое государство. Смените своих редакторов», – написал полузащитник сборной Украины.

Для Гераскевича это третья олимпиада в карьере. На играх в Пхенчхане в 2018 году он финишировал на 12-м месте, а в Пекине в 2022 году – 18-м. Первый старт Гераскевича на ОИ-2026 состоится в четверг, 12 февраля, в 10.30.

Ранее Владимир Зеленский высказался по поводу скандальной ситуации вокруг Гераскевича

По теме:
НОК подал официальное обращение в МОК относительно шлема Гераскевича
ОИ-2026. Вдали от топ-30. Украинки не прошли квалификацию спринта
ОИ-2026. Мужская индивидуальная гонка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Руслан Малиновский Владислав Гераскевич скандал Олимпийские игры 2026 скелетон Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Chemp83
Дивись Як вата мовчить .не любите правду ? 
