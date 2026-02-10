Малиновский отреагировал на скандал вокруг Гераскевича: «Их убила россия»
Руслан лаконично высказался
Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский публично отреагировал на ситуацию вокруг украинского скелетониста Владислава Гераскевича, выступавшего в шлеме с изображениями погибших в результате войны украинцев.
«Они – спортсмены. Их убило российское террористическое государство. Смените своих редакторов», – написал полузащитник сборной Украины.
Для Гераскевича это третья олимпиада в карьере. На играх в Пхенчхане в 2018 году он финишировал на 12-м месте, а в Пекине в 2022 году – 18-м. Первый старт Гераскевича на ОИ-2026 состоится в четверг, 12 февраля, в 10.30.
Ранее Владимир Зеленский высказался по поводу скандальной ситуации вокруг Гераскевича
Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych wore a helmet with images of people killed in the war in his home country during a Winter Olympics training session in Cortina.— BBC Sport (@BBCSport) February 9, 2026
Heraskevych had promised before the Games to use the event as a platform to keep attention on the… pic.twitter.com/2ZSVYULeJq
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Окончательные выводы руководство киевлян сделает по итогам текущего сезона
Джеймс Тони снова сделал громкое заявление