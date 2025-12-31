Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 17:13
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера

Владислав Лупашко покинул пост главного тренера ФК Карпаты

31 декабря 2025, 17:13 |
9 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Подарок под елку. Клуб УПЛ уволил главного тренера
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Львовские Карпаты официально объявили об увольнении украинского специалиста Владислава Лупашко с должности главного тренера первой команды. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Карпаты» искренне благодарен Владиславу Лупашко за весомый вклад в развитие клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Владислав Лупашко возглавил «зелено-белых» в июле 2024 года. За это время «львы» под руководством главного тренера провели 50 матчей, в которых одержали 19 побед, 14 поединков сыграли вничью и потерпели 17 поражений.

Владислав Лупашко Карпаты Львов отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
