Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Хальмстад – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Полесье
10.02.2026 18:00 – FT 2 : 2
Хальмстад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 09:54 |
212
0

Полесье – Хальмстад – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

Двумя ассистами за «Полесье» отметился Богдан Леднев

11 февраля 2026, 09:54 |
212
0
Полесье – Хальмстад – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели спарринг с клубом «Хальмстад» из Швеции.

«Полесье» вышло вперед на 8-й минуте. Николай Гайдучик ударом головой замкнул навес Богдана Леднева с углового.

На 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу житомирского клуба. Владимир Шепелев забил с передачи Леднева.

Однако удержать победный счет не удалось. «Хальмстад» спасся от поражения, забив на 61-й и 70-й минутах.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля

«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция) – 2:2

Голы: Гайдучик, 8, Шепелев, 36 – гол, 61, гол, 70

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Александр БАБИЧ: «Сюрпризов в игре Динамо на сборах заметно не было»
Колос проводит товарищеский матч с румынским клубом Корвинул
Дмитрий РИЗНЫК: «Я считаю, что мы переиграли ЛНЗ»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Владимир Шепелев Богдан Леднев контрольные матчи УПЛ Николай Гайдучик Хальмстад видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Футбол | 10 февраля 2026, 18:04 80
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции
Проспер получил травму. ЛНЗ шокировал Шахтер на сборах в Турции

Подопечные Виталия Пономарева минимально обыграли «горняков» в контрольном матче

Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Футбол | 10 февраля 2026, 10:13 9
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру

Бывший защитник сборной Украины намерен вернуться в расположение одесской команды

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11.02.2026, 07:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
Футбол | 11.02.2026, 07:26
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
ФОТО. 63 года за «акцию» в честь отца Луиса Диаса
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 21:19
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Определена соперница Свитолиной в 1/8 финала престижного турнира в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
10.02.2026, 06:49 4
Футбол
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
КЛИЧКО: «Мы с ним не друзья. У меня даже его номера нет»
09.02.2026, 08:14 1
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 10
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 3
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
10.02.2026, 06:23
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем