Полесье – Хальмстад – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели спарринг с клубом «Хальмстад» из Швеции.

«Полесье» вышло вперед на 8-й минуте. Николай Гайдучик ударом головой замкнул навес Богдана Леднева с углового.

На 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу житомирского клуба. Владимир Шепелев забил с передачи Леднева.

Однако удержать победный счет не удалось. «Хальмстад» спасся от поражения, забив на 61-й и 70-й минутах.

Товарищеский матч. Испания. 10 февраля

«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция) – 2:2

Голы: Гайдучик, 8, Шепелев, 36 – гол, 61, гол, 70

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча