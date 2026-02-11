Полесье – Хальмстад – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
Двумя ассистами за «Полесье» отметился Богдан Леднев
«Полесье» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Испании. Во вторник, 10 февраля, подопечные Руслана Ротаня провели спарринг с клубом «Хальмстад» из Швеции.
«Полесье» вышло вперед на 8-й минуте. Николай Гайдучик ударом головой замкнул навес Богдана Леднева с углового.
На 36-й минуте счет стал 2:0 в пользу житомирского клуба. Владимир Шепелев забил с передачи Леднева.
Однако удержать победный счет не удалось. «Хальмстад» спасся от поражения, забив на 61-й и 70-й минутах.
Товарищеский матч. Испания. 10 февраля
«Полесье» (Украина) – «Хальмстад» (Швеция) – 2:2
Голы: Гайдучик, 8, Шепелев, 36 – гол, 61, гол, 70
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
