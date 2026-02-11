Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 февраля 2026, 10:16 | Обновлено 11 февраля 2026, 10:28
0

На этот раз МЮ избежал поражения в Лондоне в матче против Вест Хэм Юнайтед

Беспроигрышная серия МЮ под руководством Каррика продолжается. Сколько игр?
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах до 8 матчей.

В матче 26-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина сыграл на выезде вничью с Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:1.

Отметим, что «красные дьяволы» избежали поражения в этой игре на 6-й добавленной минуте матча благодаря голу Беньямина Шешко.

Упомянем все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед: 8 матчей, 6 побед, 2 ничьи

  • 2021: победа над Вильярреалом Унаи Эмери (2:0)
  • 2021: ничья против Челси Томаса Тухеля (1:1)
  • 2021: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над Манчестер Сити Пепа Гвардиолы (2:0)
  • 2026: победа над Арсеналом Микеля Артеты (3:2)
  • 2026: победа над Фулхэмом Марку Силвы (3:2)
  • 2026: победа над Тоттенгем Хотспур Томаса Франко (2:0)
  • 2026: ничья против Вест Хэм Юнайтед Нуну Эшпириту Санту (1:1)
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Майкл Каррик Вест Хэм Беньямин Шешко статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
