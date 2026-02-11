Беспроигрышная серия МЮ под руководством Каррика продолжается. Сколько игр?

Майкл Каррик продолжил свою беспроигрышную серию во главе Манчестер Юнайтед во всех турнирах до 8 матчей.

В матче 26-го тура АПЛ МЮ под руководством англичанина сыграл на выезде вничью с Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:1.

Отметим, что «красные дьяволы» избежали поражения в этой игре на 6-й добавленной минуте матча благодаря голу Беньямина Шешко.

Упомянем все матчи Каррика во главе Манчестер Юнайтед.

Майкл Каррик в качестве тренера Манчестер Юнайтед: 8 матчей, 6 побед, 2 ничьи