Майкл КАРРИК: «Мы знаем, что не показали свою лучшую игру»

Английский тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик прокомментировал матч АПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1):

Это похоже на победу? Как вы оцениваете игру, она показалась немного скучной...

«Хорошо сказано. Чувства смешанные. Мы знаем, что не показали свою лучшую игру, и это заслуга «Вест Хэма». Мы можем играть лучше, ребята разочарованы и расстроены, и это хорошо. Мы забили гол в конце матча, это отличный момент и еще один положительный момент. Мы не хотим слишком часто прибегать к этому, но в целом мы можем считать это очко заработанным. Если оценивать игры за период из пяти матчей, то только одна ничья – это большой плюс, но чувства смешанные».

Но вам пришлось рискнуть в конце, и это окупилось...

«Всегда стоит пытаться получить что-то от игры. Спасибо Лени [Йоро] за две отличные защитные действия. Эти два момента были очень важны, они дали нам шанс забить гол и получить что-то от игры. Нам пришлось рискнуть, и спасибо ребятам за то, что они не сдались».

Насколько вы обдумывали выпуск Беньямина в стартовом составе, учитывая его недавнее влияние на игру, выходя на замену?

«Всегда нужно искать баланс. Ребята, которые выходили на поле, сыграли фантастически. В этом и заключается важность группы, я говорю об этом после каждой игры. Бен много работает, он в очень хорошей форме и готов к игре. Важно найти баланс. Мы могли бы сделать замену раньше, но когда он вышел на поле, он сильно изменил ход игры».

Это первый раз, когда у вас не было полной недели на подготовку к игре. Насколько это повлияло на результат?

«Это то, что есть, для нас это не имеет значения. Мы знаем, как сложно добиться успеха в этой лиге, это нелегко. Иногда ты опасен, у тебя есть искра, а иногда ты вял. Нужно найти ответ, нужно найти способ. Гол, который мы пропустили, был разочаровывающим, учитывая ход игры. Но в футболе бывают разные ситуации. В целом мы сумели извлечь из матча что-то полезное и двигаемся дальше».

Для Беньямина это был большой шаг, и иногда он, возможно, выглядел немного неуверенным, но он забил для вас два важных гола — это выглядело как завершение игрока, который играет в этой лиге уже много лет...

«Это невероятная концовка. С такого угла, чтобы создать такую ситуацию и попасть в цель. Он способен на это. Но это не так, что он внезапно появился на сцене, он доказал, что может забивать голы, и он делает это на тренировках. Последний гол [против «Фулхэма»] принес ему огромную пользу, но это был важный момент для него и для нас».

Как бывший полузащитник, можете ли вы рассказать подробнее о Кобби Мейну и о том, что он привносит в вашу команду?

«Он отлично выполняет свою роль в команде, у него сложилось партнерство с Каземиро, и они дополняют друг друга. Он пытается связывать команду с мячом и без мяча и объединять все воедино. Он начинает так много наших атак и приносит команде огромную пользу».

Сейчас не будет игр в течение некоторого времени, каковы планы на ближайшие несколько недель?

«Мы останемся в Манчестере. Это шанс немного освежиться, у нас есть несколько ушибов и мелких травм. У нас есть несколько напряжений, которые мы хотели бы устранить, а также будет хорошо немного передохнуть и осмыслить, где мы находимся после этого периода. Нам нужно прояснить мысли, хорошо поработать, глубоко вдохнуть и вернуться еще сильнее. Это странно, 13 дней, но мы постараемся извлечь из этого максимум пользы».

Поздние голы сыграли огромную роль в этом сезоне и стали уже традицией. Вы просто говорите игрокам, чтобы они не сдавались?

«Это очень важная часть, нужно иметь этот стимул и продолжать искать выход. Мы всегда хотим идеальной игры, иногда это не получается, но это не значит, что нужно сдаваться. Мы вышли с тремя защитниками и остальными в атаке, и это то, что мы должны были сделать в тот момент. Нам удалось это сделать, и я очень доволен ребятами».

У вас очень разнообразная атака, насколько сложно найти баланс?

«Все зависит от разных игр и ситуаций. Если честно, в первой половине матча нам не удалось найти баланс, но такое бывает, команды имеют право не давать вам забивать! Мы продолжали играть, меняли тактику, и благодаря нашей гибкости нам удалось найти решение».