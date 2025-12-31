Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала
Стала известна сетка плей-офф турнира
31 декабря в Марокко состоялись заключительные матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах C и D.
Определены все пары стадии 1/8 финала, матчи которой пройдут 3–6 января.
Сформированы все 8 пар 1/8 финала: Мали – Тунис, Сенегал – Судан, Египет – Бенин, Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо, ЮАР – Камерун, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго, Нигерия – Мозамбик.
Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.
В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.
Кубок африканских наций
Марокко, 3–6 января 2026
Пары 1/8 финала (по сетке)
- Мали – Тунис
- Сенегал – Судан
- Египет – Бенин
- Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
- ЮАР – Камерун
- Марокко – Танзания
- Алжир – ДР Конго
- Нигерия – Мозамбик
Сетка 1/8 финала
Турнирные таблицы
