Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 31 декабря 2025, 23:47
182
0

Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала

Стала известна сетка плей-офф турнира

31 декабря 2025, 23:43 | Обновлено 31 декабря 2025, 23:47
182
0
Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря в Марокко состоялись заключительные матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах C и D.

Определены все пары стадии 1/8 финала, матчи которой пройдут 3–6 января.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сформированы все 8 пар 1/8 финала: Мали – Тунис, Сенегал – Судан, Египет – Бенин, Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо, ЮАР – Камерун, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго, Нигерия – Мозамбик.

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций

Марокко, 3–6 января 2026

Пары 1/8 финала (по сетке)

  • Мали – Тунис
  • Сенегал – Судан
  • Египет – Бенин
  • Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
  • ЮАР – Камерун
  • Марокко – Танзания
  • Алжир – ДР Конго
  • Нигерия – Мозамбик

Сетка 1/8 финала

Турнирные таблицы

По теме:
Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы
Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3, Три укуса от лисов. Видео голов, обзор
Судан – Буркина-Фасо – 0:2. Как забил Траоре из Шахтера. Видео голов, обзор
Кубок африканских наций статистические расклады выбор редакции сборная Марокко по футболу сборная Бенина по футболу сборная Анголы по футболу сборная Мали по футболу сборная Мозамбика по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Египта по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Зимбабве по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Алжира по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Замбии по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Габона по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу сборная Коморских островов по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31 декабря 2025, 09:45 1
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера

Британец объяснил, почему украинец решился на этот бой

Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 31 декабря 2025, 17:18 2
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 31 декабря в 18:00 по Киеву

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31.12.2025, 08:43
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера
Футбол | 31.12.2025, 22:15
Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера
Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
31.12.2025, 11:17 1
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
31.12.2025, 06:32 12
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем