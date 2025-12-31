Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала

31 декабря в Марокко состоялись заключительные матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах C и D.

Определены все пары стадии 1/8 финала, матчи которой пройдут 3–6 января.

Сформированы все 8 пар 1/8 финала: Мали – Тунис, Сенегал – Судан, Египет – Бенин, Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо, ЮАР – Камерун, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго, Нигерия – Мозамбик.

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.

