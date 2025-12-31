Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы
Слоны заняли первое место, имея большее количество забитых мячей
31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025 по футболу.
В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.
Команды Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы на Кубке Африки
Кот-д'Ивуар, уступая в два мяча, сделал большой камбек и вырвал победу у команды Габона (3:2)
Сборная Камеруна нанесла поражение команде Мозамбика (2:1)
Кот-д'Ивуар, Камерун, (по 7 очков), Мозамбик (3) вышли в плей-офф, Габон (0) выбыл из турнира.
Сформированы все 8 пар 1/8 финала:
- Мали – Тунис
- Сенегал – Судан
- Египет – Бенин
- Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
- ЮАР – Камерун
- Марокко – Танзания
- Алжир – ДР Конго
- Нигерия – Мозамбик
Кубок африканских наций
Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марокко
21:00. Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3
Голы: Канга, 11, Буанга, 21 – Крассо, 44, Гессан, 84, Базумана Туре, 90+1
21:00. Мозамбик – Камерун – 1:2
Голы: Катаму, 23 – Нене, 28 (автогол), Кофане, 55
Сетка 1/8 финала
Турнирные таблицы
