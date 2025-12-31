Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы

Слоны заняли первое место, имея большее количество забитых мячей

Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кот-д'Ивуар

31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025 по футболу.

В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.

Команды Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы на Кубке Африки

Кот-д'Ивуар, уступая в два мяча, сделал большой камбек и вырвал победу у команды Габона (3:2)

Сборная Камеруна нанесла поражение команде Мозамбика (2:1)

Слоны заняли первое место, имея большее количество забитых мячей.

Кот-д'Ивуар, Камерун, (по 7 очков), Мозамбик (3) вышли в плей-офф, Габон (0) выбыл из турнира.

Сформированы все 8 пар 1/8 финала:

  • Мали – Тунис
  • Сенегал – Судан
  • Египет – Бенин
  • Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
  • ЮАР – Камерун
  • Марокко – Танзания
  • Алжир – ДР Конго
  • Нигерия – Мозамбик

Кубок африканских наций

Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марокко

21:00. Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3

Голы: Канга, 11, Буанга, 21 – Крассо, 44, Гессан, 84, Базумана Туре, 90+1

21:00. Мозамбик – Камерун – 1:2

Голы: Катаму, 23 – Нене, 28 (автогол), Кофане, 55

Сетка 1/8 финала

Турнирные таблицы

Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала
Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3, Три укуса от лисов. Видео голов, обзор
Судан – Буркина-Фасо – 0:2. Как забил Траоре из Шахтера. Видео голов, обзор
