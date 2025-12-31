Габон – Кот-д'Ивуар, Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

31 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе F

21:00. Габон – Кот-д'Ивуар

21:00. Мозамбик – Камерун

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы F

Камерун, Кот-д'Ивуар (по 4 очка), Мозамбик (3) досрочно вышли в плей-офф, Габон (0) выбыл.

