Габон – Кот-д'Ивуар, Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
  4. Габон – Кот-д'Ивуар, Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Габон
31.12.2025 21:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 15:34
Габон – Кот-д'Ивуар, Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 декабря в 21:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций

Габон – Кот-д'Ивуар, Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Кот-д'Ивуара

31 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

31 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе F

  • 21:00. Габон – Кот-д'Ивуар
  • 21:00. Мозамбик – Камерун

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы F

Камерун, Кот-д'Ивуар (по 4 очка), Мозамбик (3) досрочно вышли в плей-офф, Габон (0) выбыл.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

21:00. Габон – Кот-д'Ивуар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21:00. Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
