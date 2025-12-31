Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Габон – Кот д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кубок Африки
Габон
31.12.2025 21:00 - : -
Кот-д'Ивуар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 13:27 | Обновлено 31 декабря 2025, 13:28
65
0

Габон – Кот д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 31 декабря и начнется в 21:00 по Киеву

31 декабря 2025, 13:27 | Обновлено 31 декабря 2025, 13:28
65
0
Габон – Кот д'Ивуар. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря на Стад де Маракеш пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Габона и Кот д'Ивуара. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Габон

Команда все же так и не сумела проявить себя максимально. Очередной неудачной попыткой был прошлый раунд квалификации. Давно не были так близко футболисты к выходу на главный футбольный турнир, но и 25 очков не хватило, чтобы обойти как раз ивуарийцев - те выиграли группу с минимальным отрывом. А в первом же раунде плей-офф, вырвав ничью в основное время с Нигерией, потом получили три безответных гола в экстра-тайме.

Казалось бы, свой класс можно было пробовать проявить на КАН. Но там футболисты стали одним из главных разочарований. Ладно уступить в первом туре Камеруну - тот открыл счет очень рано, и сумел сыграть по нему, так и закончив 1:0. Но потом в перестрелке, 2:3, уступили Мозамбику и, как итог, уже остались без шансов на плей-офф!

Кот д'Ивуар

Сборная сейчас вырастила новое успешное поколение. На прошлом КАН, к слову, домашнем, удалось наконец-то выиграть трофей - а это не получалось у предшественников во главе с Дрогба. Ну, а в этом году оформили возвращение на мундиаль, причем для этого нужно было пройти без поражений весь отбор: восемь побед и только две ничьи.

На самом Кубке команда рассматривается как фаворит, но пока что действует довольно прагматично. Сначала она оформила минимальную, 1-0, победу над Мозамбиком - отличился в начале второго тайма Диалло. Забивал футболист Манчестер Юнайтед и в следующем поединке, но там быстро из-за автогола счет стал равным, и таким и остался. 1:1 означают, что пока что точного места в плей-офф подопечные Эмерса Фаэ себе не обеспечили.

Статистика личных встреч

Габонцы выигрывали первый очный матч, в 2017-м году. Но в недавнем отборочном цикле с ними ивуарийцы взяли четыре очка из шести возможных.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.50 для Габона и 1.44 для Кот-д'Иваура. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы, кажется, переоценивают фаворитизм номинальных гостей. Но можно согласиться, что тут в любом случае будет тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Габон
31 декабря 2025 -
21:00
Кот-д'Ивуар
Тотал меньше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Мозамбик – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Экваториальная Гвинея – Алжир. Прогноз и анонс на матч КАН
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
сборная Габона по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу Кубок африканских наций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Футбол | 31 декабря 2025, 11:25 1
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»

Президент «Шахтера» объяснил назначение Арды Турана

Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Футбол | 30 декабря 2025, 13:18 15
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

В первый месяц нового года болельщикам «сине-желтых» будет за чем следить на трансферном рынке

Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Бокс | 31.12.2025, 09:45
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Футбол | 31.12.2025, 10:57
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 11
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 15
Бокс
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
Склоним головы. Легендарного баскетболиста убила ракета во Львове
29.12.2025, 09:00
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем