31 декабря на Стад де Маракеш пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Габона и Кот д'Ивуара. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Габон

Команда все же так и не сумела проявить себя максимально. Очередной неудачной попыткой был прошлый раунд квалификации. Давно не были так близко футболисты к выходу на главный футбольный турнир, но и 25 очков не хватило, чтобы обойти как раз ивуарийцев - те выиграли группу с минимальным отрывом. А в первом же раунде плей-офф, вырвав ничью в основное время с Нигерией, потом получили три безответных гола в экстра-тайме.

Казалось бы, свой класс можно было пробовать проявить на КАН. Но там футболисты стали одним из главных разочарований. Ладно уступить в первом туре Камеруну - тот открыл счет очень рано, и сумел сыграть по нему, так и закончив 1:0. Но потом в перестрелке, 2:3, уступили Мозамбику и, как итог, уже остались без шансов на плей-офф!

Кот д'Ивуар

Сборная сейчас вырастила новое успешное поколение. На прошлом КАН, к слову, домашнем, удалось наконец-то выиграть трофей - а это не получалось у предшественников во главе с Дрогба. Ну, а в этом году оформили возвращение на мундиаль, причем для этого нужно было пройти без поражений весь отбор: восемь побед и только две ничьи.

На самом Кубке команда рассматривается как фаворит, но пока что действует довольно прагматично. Сначала она оформила минимальную, 1-0, победу над Мозамбиком - отличился в начале второго тайма Диалло. Забивал футболист Манчестер Юнайтед и в следующем поединке, но там быстро из-за автогола счет стал равным, и таким и остался. 1:1 означают, что пока что точного места в плей-офф подопечные Эмерса Фаэ себе не обеспечили.

Статистика личных встреч

Габонцы выигрывали первый очный матч, в 2017-м году. Но в недавнем отборочном цикле с ними ивуарийцы взяли четыре очка из шести возможных.

