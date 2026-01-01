Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Габон
31.12.2025 21:00 – FT 2 : 3
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
01 января 2026, 14:23 | Обновлено 01 января 2026, 14:31
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025 по футболу.

В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кот-д'Ивуар, уступая в два мяча, сделал большой камбек и вырвал победу у команды Габона (3:2).

Слоны с первого места вышли в плей-офф, а пантеры с тремя поражениями выбыли из турнира.

Кубок африканских наций

Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марракеш (Марокко)

21:00. Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3

Голы: Канга, 11, Буанга, 21 – Крассо, 44, Гессан, 84, Базумана Туре, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Базумана Туре (Кот-д'Ивуар).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Эванн Гессан (Кот-д'Ивуар).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Филипп Крассо (Кот-д'Ивуар).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Дени Буанга (Габон).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Гелор Канга (Габон).
Мозамбик – Камерун – 1:2. Волевая победа львов. Видео голов и обзор матча
Лассина Траоре стал пятым представителем УПЛ, который забивал на КАН
Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала
