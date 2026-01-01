Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3. Большой камбек слонов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025 по футболу.
В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.
Кот-д'Ивуар, уступая в два мяча, сделал большой камбек и вырвал победу у команды Габона (3:2).
Слоны с первого места вышли в плей-офф, а пантеры с тремя поражениями выбыли из турнира.
Кубок африканских наций
Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марракеш (Марокко)
21:00. Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3
Голы: Канга, 11, Буанга, 21 – Крассо, 44, Гессан, 84, Базумана Туре, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
