31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025 по футболу.

В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.

Кот-д'Ивуар, уступая в два мяча, сделал большой камбек и вырвал победу у команды Габона (3:2).

Слоны с первого места вышли в плей-офф, а пантеры с тремя поражениями выбыли из турнира.

Кубок африканских наций

Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марракеш (Марокко)

21:00. Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3

Голы: Канга, 11, Буанга, 21 – Крассо, 44, Гессан, 84, Базумана Туре, 90+1

Видео голов и обзор матча