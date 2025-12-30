Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок африканских наций
30 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 31 декабря 2025, 00:31
КАН-2025. Определены все 16 участников плей-офф, а также 4 пары 1/8 финала

Вечером 30 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах C и D

КАН-2025. Определены все 16 участников плей-офф, а также 4 пары 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря в Марокко состоялись матчи 3-го тура Кубка африканских наций 2025 в группах C и D.

Определены все 16 из 16 сборных, которые вышли в плей-офф. Ниже приведены результаты матчейи турнирные таблицы.

16 сборных, которые вышли в 1/8 финала:

  • Марокко, Мали, Египет, ЮАР, Нигерия, Тунис, Танзания, Сенегал, ДР Конго, Бенин, Алжир, Буркина-Фасо, Судан, Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик

Выбыли из турнира:

  • Коморы, Замбия, Ангола, Зимбабве, Уганда, Ботсвана, Габон, Экваториальная Гвинея

Уже сформировались 4 пары 1/8 финала:

  • Мали – Тунис, Египет – Бенин, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго.

Матчи Кубка африканских наций 2025 проходят на 9 стадионах в 6 городах Марокко: Рабат (4 арены), Касабланка, Агадир, Марракеш, Фес и Танжер.

В 1/8 финала вышли команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Групповой этап продлится до 31 декабря, затем пройдет плей-офф, а финал состоится в Рабате 18 января 2026 года.

Кубок африканских наций 2025

3-й тур

  • 29.12.2025. 18:00. Ангола – Египет – 0:0
  • 29.12.2025. 18:00. Зимбабве – ЮАР – 2:3
  • 29.12.2025. 21:00. Коморы – Мали – 0:0
  • 29.12.2025. 21:00. Замбия – Марокко – 0:3
  • 30.12.2025. 18:00. Танзания – Тунис – 1:1
  • 30.12.2025. 18:00. Уганда – Нигерия – 1:3
  • 30.12.2025. 21:00. Бенин – Сенегал – 0:3
  • 30.12.2025. 21:00. Ботсвана – ДР Конго – 0:3
  • 31.12.2025. 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
  • 31.12.2025. 18:00. Судан – Буркина-Фасо
  • 31.12.2025. 21:00. Габон – Кот-д’Ивуар
  • 31.12.2025. 21:00. Мозамбик – Камерун

Сетка плей-офф

Турнирные таблицы

Бенин – Сенегал – 0:3. Ассист Мане, львы выиграли группу. Видео голов
Ботсвана – ДР Конго – 0:3. Какута оформил дубль. Видео голов и обзор
Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
Кубок африканских наций выбор редакции статистические расклады сборная Марокко по футболу сборная Бенина по футболу сборная Анголы по футболу сборная Мали по футболу сборная Мозамбика по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Египта по футболу сборная Камеруна по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Туниса по футболу сборная Зимбабве по футболу сборная ЮАР по футболу сборная Алжира по футболу сборная Сенегала по футболу сборная Замбии по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Габона по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу сборная Судана по футболу сборная ДР Конго по футболу сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу сборная Коморских островов по футболу
