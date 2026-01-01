31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025.

В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.

Сборная Камеруна, пропустив первой, затем забила два мяча и нанесла поражение команде Мозамбика (2:1).

Из этой группы в плей-офф вышли Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик.

Кубок африканских наций

Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Агадир (Марокко)

21:00. Мозамбик – Камерун – 1:2

Голы: Катаму, 23 – Нене, 28 (автогол), Кофане, 55

Видео голов и обзор матча