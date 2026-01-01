Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Мозамбик
31.12.2025 21:00 – FT 1 : 2
Камерун
Кубок африканских наций
01 января 2026, 14:57 | Обновлено 01 января 2026, 15:00
Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025.

В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Камеруна, пропустив первой, затем забила два мяча и нанесла поражение команде Мозамбика (2:1).

Из этой группы в плей-офф вышли Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик.

Кубок африканских наций

Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Агадир (Марокко)

21:00. Мозамбик – Камерун – 1:2

Голы: Катаму, 23 – Нене, 28 (автогол), Кофане, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Кофане (Камерун).
28’
ГОЛ ! Автогол забил Nene (Мозамбик).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Жени Катаму (Мозамбик).
Габон – Кот-д'Ивуар – 2:3. Большой камбек слонов. Видео голов и обзор матча
Лассина Траоре стал пятым представителем УПЛ, который забивал на КАН
Кубок африканских наций. Итоги группового раунда, пары 1/8 финала
сборная Мозамбика по футболу сборная Камеруна по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций Жени Катаму автогол Кристиан Кофане
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
