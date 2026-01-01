Мозамбик – Камерун – 1:2. Волевая победа львов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
31 декабря в Марокко завершился групповой раунд на Кубке африканских наций 2025.
В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе F.
Сборная Камеруна, пропустив первой, затем забила два мяча и нанесла поражение команде Мозамбика (2:1).
Из этой группы в плей-офф вышли Кот-д'Ивуар, Камерун, Мозамбик.
Кубок африканских наций
Группа F. 3-й тур, 31 декабря 2025, Агадир (Марокко)
21:00. Мозамбик – Камерун – 1:2
Голы: Катаму, 23 – Нене, 28 (автогол), Кофане, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
