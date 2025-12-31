31 декабря на Стад Адрар пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Мозамбика и Камеруна. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Мозамбик

Команда даже на летнем региональном Кубке КОСАФА выигрывала лишь один матч из трех. А в отборе на чемпионат мира она ограничилась восемнадцатью очками, наравне с Угандой, но все равно ей отдали второе место в группе по дополнительным показателям.

В общем, на КАН от подопечных Чикиньо Конде ничего особенного не ждали. И стартовали они и правда с поражения, пусть и довольно достойного: только 0:1 с Кот д'Ивуаром. Но настоящие сюрпризы все же приберегли игроки на второй тур. Там Катаму и компания сумели переиграть 3:2 Габон. Данная победа означает, что сейчас остаются все шансы выйти в плей-офф турнира - правда, исключительно в случае, если удастся выиграть и следующий поединок, в среду вечером.

Камерун

Сборная привыкла ездить на чемпионаты мира - но в 2026-м ее там не будет. В чем виновны только сами футболисты. Они в отборе набрали только девятнадцать очков в десяти матчах - у Кабо-Верде было аж на четыре больше. А потом, в стыке, уступили ДР Конго, ничем не ответив на единственный гол Мбемба.

После той неудачи Это'О уволил с тренерского поста Бриса - а бельгиец скандалил и отказывался уходить, и даже публиковал перед КАН свою заявку. В официальной же не было ряда ветеранов, от Онана до Абубакара. Но все равно получилось начать турнир с важной победы над Габоном - Этта-Эйонг забил важный первый гол, и так и удержали эти 1:0. Потом была встреча с Кот-д'Ивуаром. И сведя ее к 1:1, команда обеспечила себе право сыграть в плей-офф в случае, если просто не уступит напоследок в групповом турнире нынешнему сопернику.

Статистика личных встреч

Все четыре очных поединка были выиграны камерунцами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.00 для Мозамбика и 1.55 для Камеруна. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы верят, что номинальные гости снова выиграют. Но им важно не проиграть, так что можно применять прагматичные тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).