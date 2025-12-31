Алжир выиграл группу. Игрок Шахтера Лассина Траоре забил за Буркина-Фасо
Команда Буркина-Фасо с 6 очками заняла второе место в квартете
31 декабря в Марокко состоялись матчи Кубок африканских наций 2025 по футболу.
В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе E
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Алжира обыграла Экваториальную Гвинею (3:1) и заняла первое место в группе (9 очков)
За сборную Буркина-Фасо в игре с Суданом (2:0) гол забил Лассина Траоре, форвард донецкого Шахтера. Команда Буркина-Фасо – на втором месте в группе (6 пунктов)
Итоги группы E: Алжир (9 очков), Буркина-Фасо (6), Судан (3) вышли в плей-офф, Экваториальная Гвинея (0) выбыла.
Уже сформировались 5 из 8 пар 1/8 финала: Мали – Тунис, Сенегал – Судан, Египет – Бенин, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго.
Кубок африканских наций
Группа E. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марокко
Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3
Голы: Нсуэ, 50 – Белаид, 19, Шаиби, 25, Маза, 32
Судан – Буркина-Фасо – 0:2
Голы: Лассина Траоре, 16, Арсен Куасси, 85
Незабитый пенальти: Аль-Гозоли Нух (Судан)
Турнирная таблица
Сетка плей-офф
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Невертон огорчил Динамо
Дячук имел возможность играть за «Сарагосу»
раз на рік і палка стріляє
⚽Та за гол нашого шахтарівця - нам як подаруночок під ялиночку!🎄😊🥳