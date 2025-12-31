Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Алжир выиграл группу. Игрок Шахтера Лассина Траоре забил за Буркина-Фасо
Кубок Африки
Судан
31.12.2025 18:00 – FT 0 : 2
Буркина Фасо
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 20:23 | Обновлено 31 декабря 2025, 21:04
Команда Буркина-Фасо с 6 очками заняла второе место в квартете

31 декабря в Марокко состоялись матчи Кубок африканских наций 2025 по футболу.

В этот игровой день состоялись заключительные поединки в группе E

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Алжира обыграла Экваториальную Гвинею (3:1) и заняла первое место в группе (9 очков)

За сборную Буркина-Фасо в игре с Суданом (2:0) гол забил Лассина Траоре, форвард донецкого Шахтера. Команда Буркина-Фасо – на втором месте в группе (6 пунктов)

Итоги группы E: Алжир (9 очков), Буркина-Фасо (6), Судан (3) вышли в плей-офф, Экваториальная Гвинея (0) выбыла.

Уже сформировались 5 из 8 пар 1/8 финала: Мали – Тунис, Сенегал – Судан, Египет – Бенин, Марокко – Танзания, Алжир – ДР Конго.

Кубок африканских наций

Группа E. 3-й тур, 31 декабря 2025, Марокко

Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3

Голы: Нсуэ, 50 – Белаид, 19, Шаиби, 25, Маза, 32

Судан – Буркина-Фасо – 0:2

Голы: Лассина Траоре, 16, Арсен Куасси, 85

Незабитый пенальти: Аль-Гозоли Нух (Судан)

Турнирная таблица

Сетка плей-офф

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Arsene Kouassi (Буркина Фасо).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Буркина Фасо).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
GD ESTORIL PRAIA
дурня забив дерев'яна ласіна..
раз на рік і палка стріляє
Ответить
+6
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
🎉🎉🇧🇫Ура! Ми всі кротики⚒️ дивились, підтримували буркінійців, тримали кулачки за Траоре - тож МАЄМО ПРАВО розділити радість цієї перемоги!
⚽Та за гол нашого шахтарівця - нам як подаруночок під ялиночку!🎄😊🥳
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
