Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Судан
31.12.2025 18:00 - : -
Буркина Фасо
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 13:13 | Обновлено 31 декабря 2025, 13:18
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 31 декабря в 18:00 по Киеву

Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря, свою встречу на Кубке Африки проведут Судан – Буркина-Фасо. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Судан

Сборная Судана начала этот турнир с разгромного поражения от Алжира со счетом 0:3. Во второй встрече была невероятно важная победа над Экваториальной Гвинеей – 1:0, стоит сказать, что соперник играл лучше, а судьбу встречи определил автогол на 74-й минуте.

Сейчас команда идет третьей в своем квартете, уступая предстоящему сопернику по разнице мячей. Расклад таков, что Судан, уже гарантировал себе место в плей-офф, если смотреть на рейтинг третьих мест. Теперь Sokoor Al-Jediane могут только улучшить свое положение, но для этого нужна только победа в последнем туре группового раунда. Двое игроков из-за повреждений, пропустят предстоящую встречу.

Буркина-Фасо

«Жеребцы» начали турнир с невероятной победы над Экваториальной Гвинеей. В той встрече соперник остался в меньшинстве на старте второго тайма, но вышел вперед на 85-й минуте, времени оставалось мало, но Буркина-Фасо удалось забить дважды в компенсированное время, в итоге, победа со счетом 2:1.

Во втором туре команда выдала неплохой матч против фаворита группы Алжира, но в итоге все-таки проиграли со счетом 0:1, пропустив в середине первого тайма с пенальти. На первое место уже не подняться, важно удержать свою позицию, а для этого надо не проиграть, даже поражение не будет катастрофой, так как при любых раскладах, путевка в плей-офф гарантирована.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что соперники пересекались всего раз в истории, матч тоже состоялся на групповом этапе Кубка Африки, тогда Судан одержал победу со счетом 2:1.

Прогноз

Обе команды уже в плей-офф, осталось выяснить, кто с какого места. Буркина-Фасо фаворит встречи, но побеждать команде не обязательно, здесь основная задача не проиграть.

Судану желательно выигрывать, чтоб стать вторыми, хотя основное задание на данном этапе команда тоже выполнила. Обеим сборным надо думать о будущих матчах, есть смысл поберечь силы. Не жду здесь результативного футбола, поэтому ставлю на тотал меньше 2 голов за 1,8.

Прогноз Sport.ua
Судан
31 декабря 2025 -
18:00
Буркина Фасо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
