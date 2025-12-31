Судан – Буркина-Фасо – 0:2. Как забил Траоре из Шахтера. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
31 декабря в Марокко прошел матч Кубка африканских наций 2025 по футболу.
Сборная Буркина-Фасо нанесла поражение Судану (2:0) в группе E.
Первый в матче гол забил Лассина Траоре, форвард донецкого Шахтера.
Алжир (9 очков), Буркина-Фасо (6), Судан (3) вышли в плей-офф, Экваториальная Гвинея (0) выбыла.
Кубок африканских наций
Группа E. 3-й тур, 31 декабря 2025, Касабланка (Марокко)
Судан – Буркина-Фасо – 0:2
Голы: Лассина Траоре, 16, Арсен Куасси, 85
Незабитый пенальти: Аль-Гозоли Нух (Судан)
Видео голов и обзор матча
События матча
