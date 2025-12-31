Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Судан
31.12.2025 18:00 – FT 0 : 2
Буркина Фасо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 21:07 | Обновлено 31 декабря 2025, 21:10
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря в Марокко прошел матч Кубка африканских наций 2025 по футболу.

Сборная Буркина-Фасо нанесла поражение Судану (2:0) в группе E.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый в матче гол забил Лассина Траоре, форвард донецкого Шахтера.

Алжир (9 очков), Буркина-Фасо (6), Судан (3) вышли в плей-офф, Экваториальная Гвинея (0) выбыла.

Кубок африканских наций

Группа E. 3-й тур, 31 декабря 2025, Касабланка (Марокко)

Судан – Буркина-Фасо – 0:2

Голы: Лассина Траоре, 16, Арсен Куасси, 85

Незабитый пенальти: Аль-Гозоли Нух (Судан)

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Arsene Kouassi (Буркина Фасо).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Буркина Фасо).
сборная Буркина-Фасо по футболу Шахтер Донецк Лассина Траоре сборная Судана по футболу видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
