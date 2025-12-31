Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Экв. Гвинея – Алжир, Судан – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Судан
Буркина Фасо
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 15:06 | Обновлено 31 декабря 2025, 15:19
Экв. Гвинея – Алжир, Судан – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 декабря в 18:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций

Экв. Гвинея – Алжир, Судан – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Алжира

31 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

31 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе E

  • 18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир
  • 18:00. Судан – Буркина-Фасо

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы E

Алжир (6 очков), Буркина-Фасо, Судан (3) досрочно вышли в плей-офф, Экв. Гвинея (0) выбыла.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

18:00. Экваториальная Гвинея – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18:00. Судан – Буркина-Фасо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Судана по футболу Кубок африканских наций сборная Алжира по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу смотреть онлайн
