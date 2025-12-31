Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3, Три укуса от лисов. Видео голов, обзор
Кубок Африки
Экваториальная Гвинея
31.12.2025 18:00 – FT 1 : 3
Алжир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
31 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 31 декабря 2025, 21:44
62
0

Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3, Три укуса от лисов. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

31 декабря 2025, 21:41 | Обновлено 31 декабря 2025, 21:44
62
0
Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3, Три укуса от лисов. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

31 декабря в Марокко прошел матч Кубка африканских наций 2025 по футболу.

Сборная Алжира обыграла Экваториальную Гвинею (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы у победителей забили Зинеддин Белаид, Фарес Шаиби, Ибрагим Маза. У соперников отличился Эмилио Нсуэ.

Лисы пустыни заняли первое место в группе (9 очков). Гвинейцы выбыли из турнира (0 пунктов).

Кубок африканских наций

Группа E. 3-й тур, 31 декабря 2025, Рабат (Марокко)

Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3

Голы: Нсуэ, 50 – Белаид, 19, Шаиби, 25, Маза, 32

Видео голов и обзор

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Маза (Алжир).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Фарес Шаиби (Алжир).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Zineddine Belaid (Алжир).
По теме:
Судан – Буркина-Фасо – 0:2. Как забил Траоре из Шахтера. Видео голов, обзор
Габон – Кот-д'Ивуар, Мозамбик – Камерун. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мозамбик – Камерун. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
сборная Алжира по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу видео голов и обзор Фарес Шаиби Кубок африканских наций Ибрагим Маза Эмилио Нсуэ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса
Футбол | 31 декабря 2025, 15:11 3
Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса
Лучшие в УПЛ в первой части сезона – двое из Кривбасса

Sport.ua традиционно итожит промежуточный финиш чемпионата

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31 декабря 2025, 08:06 9
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Футбол | 31.12.2025, 06:02
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Челси готовится к увольнению тренера. У Марески осталось несколько матчей
Футбол | 31.12.2025, 20:32
Челси готовится к увольнению тренера. У Марески осталось несколько матчей
Челси готовится к увольнению тренера. У Марески осталось несколько матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 3
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, который знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем