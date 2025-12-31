Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3, Три укуса от лисов. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
31 декабря в Марокко прошел матч Кубка африканских наций 2025 по футболу.
Сборная Алжира обыграла Экваториальную Гвинею (3:1).
Голы у победителей забили Зинеддин Белаид, Фарес Шаиби, Ибрагим Маза. У соперников отличился Эмилио Нсуэ.
Лисы пустыни заняли первое место в группе (9 очков). Гвинейцы выбыли из турнира (0 пунктов).
Кубок африканских наций
Группа E. 3-й тур, 31 декабря 2025, Рабат (Марокко)
Экваториальная Гвинея – Алжир – 1:3
Голы: Нсуэ, 50 – Белаид, 19, Шаиби, 25, Маза, 32
Видео голов и обзор
События матча
