Леоненко удивлен поступком легенды Динамо и не хочет с ним общаться

10 февраля 2026, 08:42 |
Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко отреагировал на слова Олега Лужного, который в своей автобиографической книге упомянул, что Леоненко якобы называл себя «папой» команды и говорил, что уже «устал всех тянуть».

«Здесь уже детским садом пахнет. Я так шутил! Думал, и Лужный это понимал. Когда полжизни на базе, то надо что-то придумывать, чтобы было смешно. Это не сейчас, когда приехали за два часа до матча, сыграли и поехали домой.

Я даже на базе придумывал разные игры, чтобы не было скучно, кроме карт и нард. Помню, в Норвегии купил дартс, у нас в то время его нельзя было достать, и мы бросали дротики всей командой. Кто меньше всех набирал очков, должен был проползти под бильярдным столом.

Если Лужного что-то не устраивало во мне, почему он это не сказал тогда, а начинает говорить только сейчас? Я бы ему объяснил, что это шутка», – сказал Леоненко.

Ранее Леоненко решил перестать общаться с Лужным.

Олег Лужный Виктор Леоненко Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
