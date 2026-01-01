Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард может покинуть римский клуб уже во время зимнего трансферного окна. Рассматривается вариант обмена между «Ромой» и «Наполи» – речь идет о возможном бартере Довбика на Лукку.

Ранее украинца также связывали с «Лацио», а интерес к нему сохраняет «Эвертон». В то же время сам игрок хотел бы остаться в Серии A. По информации источника, к кандидатуре Довбика присматривался и «Милан», который пытался подписать его еще летом.