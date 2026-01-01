Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами
Италия
01 января 2026, 00:30 |
853
0

Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами

Украинец может оказаться в «Наполи»

01 января 2026, 00:30 |
853
0
Довбик может принять участие в невероятном обмене Ромы с чемпионами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» остается неопределенным.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, форвард может покинуть римский клуб уже во время зимнего трансферного окна. Рассматривается вариант обмена между «Ромой» и «Наполи» – речь идет о возможном бартере Довбика на Лукку.

Ранее украинца также связывали с «Лацио», а интерес к нему сохраняет «Эвертон». В то же время сам игрок хотел бы остаться в Серии A. По информации источника, к кандидатуре Довбика присматривался и «Милан», который пытался подписать его еще летом.

По теме:
Фиорентина договорилась о переходе экс-вингера Шахтера
Источник: информация об аренде Сикана в клуб Касымпаша не подтверждается
Наполи не вернет своего топ-бомбардира в МЮ. Оформят трансфер
Наполи Рома Рим чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A трансферы Артем Довбик Лоренцо Лукка
Дмитрий Олийченко Источник: Calcionapoli1926
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31 декабря 2025, 08:06 11
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы
Футбол | 31 декабря 2025, 23:12 0
Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы
Камбек слонов. Кот-д'Ивуар и Камерун заочно определили победителя группы

Слоны заняли первое место, имея большее количество забитых мячей

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Другие виды | 01.01.2026, 00:01
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Sport.ua поздравляет всех украинцев с Новым 2026 годом!
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Футбол | 31.12.2025, 09:11
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Суркис отказался продавать талант Динамо в Испанию и отправил в аренду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
31.12.2025, 11:17 1
Футбол
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 4
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 17
Бокс
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
Молодежный ЧМ по хоккею. Определен первый участник борьбы за выживание
31.12.2025, 04:45
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем