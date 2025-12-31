Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание сразу шести клубов. об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, обсуждается потенциальный трансфер украинца в «Атлетико» либо в «Бетис». Также в подписании форварда заинтересованы «Лидс», «Сандерленд», «Эвертон», «Вест Хэм».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее был назван фаворит в гонке за подписание Артема Довбика.