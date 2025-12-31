Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд
Украинский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание сразу шести клубов. об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, обсуждается потенциальный трансфер украинца в «Атлетико» либо в «Бетис». Также в подписании форварда заинтересованы «Лидс», «Сандерленд», «Эвертон», «Вест Хэм».
В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее был назван фаворит в гонке за подписание Артема Довбика.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский нападающий может перебраться в «Бетис»
В команду прибудет Эрикссон