Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Италия
31 декабря 2025, 11:03 |
801
2

Обсуждается трансфер Довбика в европейский гранд

Украинский нападающий может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание сразу шести клубов. об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, обсуждается потенциальный трансфер украинца в «Атлетико» либо в «Бетис». Также в подписании форварда заинтересованы «Лидс», «Сандерленд», «Эвертон», «Вест Хэм».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее был назван фаворит в гонке за подписание Артема Довбика.

Рома Рим трансферы Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
Перець
Хіба що в курілці
Ответить
+1
samird
Навіщо Атлетіко Довбик, якщо в них є Сьорлот? Вони ж близнюки.
Ответить
0
