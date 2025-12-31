Назван фаворит в гонке за подписание Довбика. Стали известны подробности

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Бетисе». Об этом сообщает Noticias Betis.

По информации источника, испанский клуб является фаворитом в гонке за 28-летнего футболиста, который был близок к трансферу в команду в последнее часы летнего трансферного окна.

«Волки» готовы отдать Довбика в аренду с правом выкупа, итальянский клуб нацелен на Джанкомо Распадори из «Атлетико».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик определился с чемпионатом. где хочет продолжить карьеру.