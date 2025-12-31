Это рекорд планеты. 58-летний футболист начнет 41-й профи-сезон

58-летний японский форвард Кадзу Миура продолжает карьеру, знаменитый игрок-ветеран проведет 41-й сезон в профессиональном футболе.

Самый возрастной действующий профессиональный футболист мира не собирается завершать карьеру. 58-летний нападающий стал игроком клуба третьего дивизиона Японии «Фукусима Юнайтед», куда перешел на правах аренды до конца сезона-2026.

Для Миуры предстоящий сезон станет уже 41-м в профессиональном футболе. Контрактные права на игрока по-прежнему принадлежат «Йокогаме», однако ветеран не выступал за этот клуб с 2021 года, регулярно отправляясь в аренды.

Кадзу начал профессиональную карьеру в 1986 году в бразильском «Сантосе», а затем играл в Европе – за итальянскую «Дженоа», хорватское «Динамо» Загреб и португальский «Оливейренсе». В чемпионате-2025 Миура провел 7 матчей за «Атлетико Судзука» из четвертого дивизиона, не отметившись результативными действиями.

Кадзу Миура: «Моя страсть к футболу не меняется с возрастом. Я благодарен за этот шанс и обещаю выкладываться на полную, чтобы помочь команде. Давайте вместе творить историю».

Миура также известен выступлениями за сборную Японии. С 1990 по 2000 год он провел 89 матчей за национальную команду и забил 55 голов.

Трансферная история самого возрастного действующего футболиста мира Кадзу Миуры.