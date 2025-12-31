Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это рекорд планеты. 58-летний футболист начнет 41-й профи-сезон
Другие новости
31 декабря 2025, 17:47 | Обновлено 31 декабря 2025, 18:37
948
1

Это рекорд планеты. 58-летний футболист начнет 41-й профи-сезон

Кадзу Миура будет играть за японскую команду «Фукусима Юнайтед»

31 декабря 2025, 17:47 | Обновлено 31 декабря 2025, 18:37
948
1 Comments
Это рекорд планеты. 58-летний футболист начнет 41-й профи-сезон
ФК Фукусима Юнайтед. Кадзи Миура

58-летний японский форвард Кадзу Миура продолжает карьеру, знаменитый игрок-ветеран проведет 41-й сезон в профессиональном футболе.

Самый возрастной действующий профессиональный футболист мира не собирается завершать карьеру. 58-летний нападающий стал игроком клуба третьего дивизиона Японии «Фукусима Юнайтед», куда перешел на правах аренды до конца сезона-2026.

Для Миуры предстоящий сезон станет уже 41-м в профессиональном футболе. Контрактные права на игрока по-прежнему принадлежат «Йокогаме», однако ветеран не выступал за этот клуб с 2021 года, регулярно отправляясь в аренды.

Кадзу начал профессиональную карьеру в 1986 году в бразильском «Сантосе», а затем играл в Европе – за итальянскую «Дженоа», хорватское «Динамо» Загреб и португальский «Оливейренсе». В чемпионате-2025 Миура провел 7 матчей за «Атлетико Судзука» из четвертого дивизиона, не отметившись результативными действиями.

Кадзу Миура: «Моя страсть к футболу не меняется с возрастом. Я благодарен за этот шанс и обещаю выкладываться на полную, чтобы помочь команде. Давайте вместе творить историю».

Миура также известен выступлениями за сборную Японии. С 1990 по 2000 год он провел 89 матчей за национальную команду и забил 55 голов.

Трансферная история самого возрастного действующего футболиста мира Кадзу Миуры.

По теме:
Наполи не вернет своего топ-бомбардира в МЮ. Оформят трансфер
Претендент на выход в УПЛ подпишет 8–9 новичков
Георгий СУДАКОВ: «Он забрал часть моего сердца...»
Кадзу Миура чемпионат Японии по футболу рекорд трансферы аренда игрока сборная Японии по футболу ветераны
Николай Степанов Источник: Instagram
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Футбол | 31 декабря 2025, 10:57 39
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги
Шахтер или Динамо? УПЛ назвала самую популярную команду Премьер-лиги

Киевский клуб разместился на первой позиции, имея в своем активе 3,9 млн просмотров на УПЛ ТБ

Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Футбол | 31 декабря 2025, 06:02 3
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам
Жирона позволила игроку больше не возвращаться и перейти к динамовцам

Доминик Ливакович покинет клуб

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 31.12.2025, 07:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 31.12.2025, 17:18
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Судан – Буркина-Фасо. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 31.12.2025, 06:32
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Роналду его легко побьет!
Ответить
0
Популярные новости
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
31.12.2025, 08:43 3
Бокс
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
Полиция раскрыла подробности жуткой аварии с участием Джошуа
30.12.2025, 03:21
Бокс
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
Тайсон Фьюри выступил с заявлением по поводу боя Усика против Уайлдера
31.12.2025, 09:45 1
Бокс
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
Ринат АХМЕТОВ: «Мы пригласили нового главного тренера, знает вкус побед»
31.12.2025, 11:25 4
Футбол
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
Стало известно, где и когда может состояться бой Усик – Уайлдер
30.12.2025, 04:21 2
Бокс
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
30.12.2025, 13:18 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем